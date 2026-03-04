Järjestö määräaikaisesityksestä: Pelko omasta toimeentulosta ei perheellistymistä edistä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen (YKA) mukaan esitys määräaikaisuuksien helpottamisesta heikentäisi toteutuessaan merkittävästi työntekijän asemaa ja lisäisi erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Demokraatti Demokraatti

YKA yhtyy kannanotossaan Kokoomusnaisten huoleen esityksen vaikutuksista työelämän tasa-arvolle. Kokoomusnaiset vetosi työministeri Matias Marttiseen (kok.), jotta tämä tarkastelisi esitystä vielä uudelleen.

Marttisen mukaan vetoomus ”ei herättänyt erityisiä tuntemuksia” eikä sillä ole vaikutusta esityksen edistämiseen.

– Näin naistenpäivän viikolla on hyvä nostaa esille, miten yleistä naisten raskaus- ja perhevapaasyrjintä on etenkin määräaikaisissa palvelussuhteissa. Niissä raskaussyrjintää on kokenut jopa 44 prosenttia, kun vakituisissa suhteissa sama osuus on alle viidennes.

– Nyt, kun isien pitämien perhevapaiden määrä on lisääntynyt, ovat myös miesten kokemukset perhevapaasyrjinnästä kasvaneet, sanoo YKA:n johtava asiantuntija Ainomaija Rajoo tiedotteessa.

YKA muistuttaa, että yksi keskeisimmistä syistä Suomen talouden haasteille on väestörakenne. Siksi on ristiriitaista lisätä työelämän epävarmuutta.

– Poliitikkojen vähintäänkin epäsuora viesti viime vuosina etenkin synnytysikäisille naisille on ollut, että hankkikaa lapsia. Silloin kai loogista olisi luoda politiikan keinoin yhteiskuntaa, jossa perheellistymistä on mahdollisimman helppoa ja houkuttelevaa tavoitella. Pelko omasta toimeentulosta ei asiaa hirveästi edistä, kommentoi YKA:n viestintäpäällikkö Salla Merikukka.

HALLITUKSEN arvion mukaan lakiesitys vaikuttaisi vain 20 000 palkansaajaan työsuhteeseen, mutta Akavan erityisasiantuntija Arttu Piri on tilastoihin nojaten kyseenalaistanut laskelmat. Todennäköisemmin esitys vaikuttaisi jopa 140 000-150 000 palkansaajaan, joista osa joutuisi näin siirtämään muun muassa perheellistymiseen liittyviä haaveita.

YKA:n kannanotossa muistutetaan, että esityksen vaikutusarvioinneissa todetaan selväsanaisesti, ettei se lisää työllisyyttä tai kasvata taloutta. Päinvastoin: vaikutukset tuottavuuteen voivat olla jopa negatiivisia.

– Lainsäädäntöä ei pitäisi rakentaa oletukselle, että työntekijän epävarmuus on hyväksyttävä keino tavoitella kasvua. Jos esitys ei lisää työllisyyttä eikä tue tuottavuutta, mutta lisää epävarmuutta ja syrjinnän riskiä, sen perusteita on syytä arvioida uudelleen, Merikukka sanoo.

MYÖS keskustan kansanedustajat Olga Oinas-Panuma ja Tuomas Kettunen kritisoivat kannanotossaan hallituksen esitystä määräaikaisista työsopimuksista. Heidän mukaansa esitys syrjii naisia ja perheitä, ja lakiesitys pitää hylätä.

Kansanedustajat ihmettelevät, miksi kokoomus tekee vihamielistä lapsiperhepolitiikkaa ja kiittävät kansanedustaja Pihla Keto-Huovista (kok.) rohkeudesta nousta puolueensa valtavirtaa vastaan.

– On käsittämätöntä, että hallitus haluaa lisätä epätasa-arvoa työelämässä, kun kaikki paukut pitäisi suunnata syntyvyyden nostamiseen, Oinas-Panuma ja Kettunen kommentoivat.

Kummallisinta on edustajien mukaan kuitenkin se, että hallituksen mielestä laki voitaisiin silti säätää, vaikka naiset asetetaan esityksellä selkeästi huonompaan asemaan työelämässä.

– Hallitus on sikäli rehellinen lakiesityksessään, kun myöntää sen vaikuttavan negatiivisesti naisiin: ”Vaikutus voidaan kuitenkin katsoa vähäiseksi, sillä sen on tutkittu vaikuttavan lähinnä naisiin”.