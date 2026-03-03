Kokoomusnaiset haluavat määräaikaisuuksien helpottamisen uudelleen tarkasteluun – työministeri: jatkokäsittelyä ei ole luvassa

Kokoomusnaiset vetoavat työministeri Matias Marttiseen (kok.), että esitystä määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta tarkasteltaisiin uudelleen. Marttisen mukaan jatkotarkastelua ei ole luvassa. Demokraatti Demokraatti

Marttinen totesi medialle eduskunnassa, ettei jatkotarkastelua ei aiota tehdä, koska asia on mennyt normaalin lainsäädännön valmisteluprosessin läpi.

– On käyty lausuntokierrokset, on käyty oikeuskanslerin viraston kanssa myös keskustelut ja saatu heiltä myös huomio tähän esitykseen. Esitys on täällä eduskunnassa kansanedustajien käsittelyssä ja odotetaan totta kai eduskunnan ratkaisua tästä asiasta, Marttinen sanoi.

Marttisen mukaan oman puolueen riveistä tullut kritiikki ”ei herätä sen enempää tuntemuksia”.

– Olen sitoutunut viemään eteenpäin uudistuksia, mitä hallitus on sopinut yhdessä. Olen vastannut uudistusten valmistelusta ja teen kaiken voitavan, jotta nämä kaikki uudistukset saadaan vietyä eteenpäin.

KOKOOMUKSEN naisjärjestöjen puheenjohtajat Pihla Keto-Huovinen, Ida Leino ja Ira Hietanen-Tanskanen vaativat tiedotteessaan, että uudistusten vaikutuksia on tarkasteltava myös tasa-arvon näkökulmasta. He muistuttavat, että määräaikaiset työsuhteet ovat keskeinen raskaussyrjinnän muoto ja ne kohdistuvat naisiin.

– Määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottaminen ei poista syrjintää, vaan voi pahimmillaan vahvistaa sitä. Määräaikainen työsuhde on jo itsessään epävarma ja epävarmuus korostuu erityisesti niillä, joiden työura ja perheen perustaminen ajoittuvat samaan elämänvaiheeseen, Keto-Huovinen sanoo tiedotteessa.

Hallitus valmistelee myös lakimuutosta, jonka tarkoitus on vahvistaa syrjinnän kieltoa. Esityksen mukaan työnantajalla olisi velvollisuus antaa kirjallinen selvitys määräaikaisuuden perusteista raskaaksi tulleelle työntekijälle.

– Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei yksin riitä, mikäli määräaikaisten työsopimusten tekemistä samanaikaisesti helpotetaan ilman selkeitä rajoituksia ja tehokasta valvontaa, Hietanen-Tanskanen sanoo.

Kolmikon mukaan uudistusten yhteydessä tulisi arvioida myös vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten kohdentumista työnantajille.

– Mikäli raskauteen ja perhevapaisiin liittyvät taloudelliset riskit eivät painottuisi yksittäiselle työnantajalle, raskaussyrjinnän kannustimet voisivat vähentyä.

Uutista täydennetty ja otsikkoa muokattu klo 14.03 Marttisen kommentein.