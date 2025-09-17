Järjestö: Tupakka- ja nikotiinituotteiden ikäraja nostettava 20 vuoteen – Kolme neljästä suomalaisesta kannattaa rajan nostoa

Kansanterveysjärjestö Suomen ASH painottaa, että nuorten lisääntyneeseen nikotiinipussien käyttöön on puututtava pikaisesti lainsäädännöllä. Kannanoton mukaan tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan nosto 20 vuoteen olisi tehokas keino ehkäistä nikotiinin käytön aloittamista. Demokraatti Demokraatti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen juuri julkaisemasta Kouluterveyskyselystä käy ilmi, että nikotiinipussien käyttö on yleistynyt merkittävästi sekä pojilla että tytöillä vuoteen 2023 verrattuna.

Yleisintä päivittäinen käyttö on ammatillisten oppilaitosten ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla (pojat 24 prosenttia, tytöt 15). Perusopetuksen 8. ja 9. luokkien ja lukioiden 1. ja 2. vuoden pojilla vastaava luku on yhdeksän prosenttia ja tytöillä 4-5 prosenttia.

Suomen ASH korostaa kannanotossaan, että nikotiinituotteiden ostoikäraja tulee nostaa kiireellisesti 20 vuoteen nuorten ja tulevien sukupolvien suojelemiseksi.

– Mikäli nikotiinipussien käytön kasvu jatkuu nykyisellään, seuraa siitä taloushaasteissa painiville hyvinvointialueille myös lisäkustannuksia, jotka olisivat vältettävissä. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa lisätä haitoista aiheutuvia kustannuksia tässä taloustilanteessa, kommentoi Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Anne Taulu tiedotteessa.

TUTKIMUSTEN mukaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö alkaa lähes aina nuorena. Kannanotossa arvioidaan, että ostoiän nostaminen vähentäisi sekä yrityksiä ostaa tuotteita itse että niiden hankintaa kavereiden kautta. Lisäksi se olisi vahva viesti nikotiinituotteiden haitallisuudesta.

– Ikärajan nosto 20 vuoteen paitsi ehkäisisi haittoja, myös auttaisi torjumaan nikotiiniyritysten pyrkimyksiä houkutella nuoria tuotteiden käyttäjiksi. Päätökset ikärajan nostosta pitää tehdä terveysperusteisesti, ei tupakka- ja nikotiiniteollisuuden intressit edellä, sanoo Suomen ASH:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska tiedotteessa. Lisää aiheesta Kysely: Nykynuorten alkoholinkäyttö vähentynyt yhä – nikotiinipussien lisääntynyt rajusti

SUOMEN ASH toteutti elokuussa mielipidekyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten käsityksiä tupakka- ja nikotiinituotteista sekä nikotiinin haitoista. Suurin osa suomalaisista (68 prosenttia vastaajista) uskoo, että nikotiinituotteiden käyttö tulee lisäämään terveyshaittoja ja terveydenhuollon kustannuksia lähitulevaisuudessa.

Kyselyn mukaan kolme neljästä suomalaisesta nostaisi tupakka- ja nikotiinituotteiden ostoikärajan 20 vuoteen. Päivittäin tupakoivistakin 20 vuoden ikärajaa kannattaa jopa 62 prosenttia.

Kannanotossa muistutetaan, että myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, STM:n tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä ja useat järjestöt kannattavat ikärajan nostoa.