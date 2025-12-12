Politiikka
Järjestö valpastui: Tähän Suomen on saatava EU:lta miljardeja – ”Maksimaalinen rahoitus maallemme”
Suomen kuljetus ja logistiikka Skal janoaa Suomelle EU-rahoista mojovaa pottia.
Järjestö muistuttaa tiedotteessaan, että EU:ssa valmistellaan monivuotista rahoituskehystä (MFF) eli EU:n budjettia vuonna 2028 alkavalle seitsenvuotiskaudelle. Samalla infrarahoitukseen on tulossa muutoksia.
Järjestön hallitus pitää tärkeänä, että Suomi turvaa omat mahdollisuutensa hyvissä ajoin.
– Meillä on runsaasti niin sanottua kaksoiskäyttöinfraa, jolla on sekä rauhanajan että sotilaallista merkitystä. Nyt jos koskaan Suomen päättäjien tulee olla hereillä ja vaikuttaa siihen, että saamme maksimaalisen rahoituksen maallemme, Skalin puheenjohtaja Jari Välikangas sanoo tiedotteessa.
Vuonna 2028 alkavalle EU rahoituskaudelle esitetään jopa 17 miljardin euron CEF-rahoitusta kaksoiskäyttöinfraan. Lisäksi Euroopan komission pohjaesityksessä liikennebudjetti, johon kyseinen 17 miljardin CEF-rahoitusosuus sisältyy, kaksinkertaistetaan yli 50 miljardiin euroon.
Skalin mielestä nyt on Suomen vuoro saada tästä useita miljardeja väyliimme.
– Olemme EU:n itärajan vartija ja Nato-jäsenyyden myötä entistä strategisempi toimija EU:ssa. Sen tulee näkyä myös Suomeen suunnattavassa sotilaallisen liikkuvuuden rahoituksessa, Välikangas sanoo.
SUOMELLA on 1 343 kilometriä yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Skal korostaakin, että EU:n nykyinen koheesiopolitiikka on tullut tiensä päähän, eikä tierahoituksen jakaantumista voi enää perustella entisten itäblokin maiden teiden parantamisella.
Skal on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö, johon kuuluu noin 3 600 kuljetusyritystä.
