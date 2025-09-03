Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

3.9.2025 07:55 ・ Päivitetty: 3.9.2025 07:55

Järjestöt: Ruoka-avun tarve kasvaa, jaettavaa yhä vähemmän – ”Sosiaaliturvan leikkaukset näkyvät”

Kari Hulkko/Demokraatti
Järjestöjen mukaan kasvava ruoka-avun tarve liittyy muun muassa työttömyyden kasvuun, elinkustannusten nousuun ja etenkin sosiaaliturvan leikkauksiin.

Etenkin lapsiperheiden, nuorten ja maahanmuuttajien osuus avun tarvitsijoista on kasvanut. Samalla jaettavan hävikki- ja ylijäämäruoan määrä on vähentynyt.

Demokraatti

Demokraatti

Ruoka-apu.fi:n julkaisema tuore Ruoka-avun tilannekatsaus nro 6 osoittaa, että ruoka-avun tarve Suomessa on kasvanut merkittävästi vuonna 2024. Kyselyyn vastanneista 286 ruoka-aputoimijasta 73 prosenttia raportoi asiakasmäärän kasvaneen.

Tiedotteen mukaan erityisesti lapsiperheiden, Ukrainasta paenneiden, muiden maahanmuuttajien sekä nuorten määrä ruoka-avun käyttäjinä on lisääntynyt.

Samalla jaettavan ruoan määrä on vähentynyt – 63 prosenttia vastaajista kertoi hävikki- ja ylijäämäruoan saatavuuden heikentyneen. Kauppojen hävikin vähenemistä on pyritty paikkaamaan koulujen ja keskuskeittiöiden ylijäämäruoalla, mutta ruoka-aputoimijat kertovat ruoan yksipuolistumisesta ja riittämättömyydestä.

– Kasvava avuntarve liittyy muun muassa sosiaaliturvan leikkauksiin, työttömyyden kasvuun ja elinkustannusten nousuun. Erityisesti sosiaaliturvaan kohdistuneet leikkaukset herättivät ruoka-aputoimijoissa suurta huolta. He kohtaavat toiminnassaan ihmisiä, joiden hätä on suuri, kommentoi Ruoka-apu.fi-palvelun hankepäällikkö Laura Kumpuniemi tiedotteessa.

RUOKA-APUTOIMINTA perustuu vahvasti vapaaehtoistyöhön. Vuonna 2024 ruoka-apua toteutti yli 6600 vapaaehtoista, mutta rahoituksen epävarmuus ja muutokset palkkatukityöllistämisessä haastavat toiminnan jatkuvuutta.

Hyvinvointialueiden vaikutus ruoka-aputoimintaan vaihtelee tiedotteen mukaan alueittain. Osalla alueista yhteistyö toimii, toisilla rahoitus ja työllistämismahdollisuudet ovat heikentyneet.

Lapsiperheköyhyys ja opetuksen alasajo katkaisevat talouskasvun – ja kansan henkisen selkärangan

– Ruoka-apu ei ole vain ruokakassin ojentamista: se on myös kohtaamisia, keskusteluapua ja yhteisöllisyyttä. Tilannekatsaus osoittaa, että ruoka-avun rooli yhteiskunnallisena turvaverkkona on entistä merkittävämpi, tiedotteessa korostetaan.

Ruoka-apu.fi on valtakunnallinen ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu. Sitä hallinnoi seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö Kirkkopalvelut ry ja rahoittaa STEA.

Mielipiteet

3.9.2025 05:45

