Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

29.1.2026 15:32 ・ Päivitetty: 29.1.2026 15:56

Järkyttävä kuolemantapaus Attendon hoivakodissa

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Attendon hoivakodissa Espoossa kuoli viikonloppuna vanhus, joka oli yrittänyt tuloksetta hälyttää apua toistakymmentä kertaa ennen kuolemaansa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Attendo sanoo tiedotteessaan, että vanhus oli tehnyt hälytyksen turvarannekkeellaan 11 kertaa tunnin sisällä.

Hälytykset eivät menneet perille, sillä hälytyksiä vastaanottavat puhelimet olivat olleet pois päältä.

Attendon Suomen toimitusjohtajan Virpi Holmqvist kertoo tiedotteessa, että hoivakodissa ei ollut noudatettu työvälineistä ja puhelimista tehtyjä ohjeistuksia.

- Kyse on tehtävien vakavasta laiminlyönnistä. Olemme tästä äärimmäisen pahoillamme ja tarvittaviin toimiin on ryhdytty Olarinpuistossa sen varmistamiseksi, että näin ei pääse enää tapahtumaan, Holmqvist kertoo.

- Pyydän tapahtunutta sydämestäni anteeksi.

Kuolleen läheiselle on Attendon mukaan kerrottu asiasta heti tapauksen ilmitulon jälkeen.

ATTENDO viesti myös sisäisesti koko henkilöstölleen tapauksesta. Muun muassa Iltalehti ja Helsingin Sanomat kertoivat tapauksesta pohjaten Attendon sisäiseen viestintään, minkä jälkeen Attendo julkaisi tiedotteen kuolemantapauksesta.

Holmqvist kertoi tiedotteessa, että yrityksen toimintamalliin kuuluu puhua vakavista laiminlyönneistä sisäisesti.

- Teemme näin jatkossakin silläkin riskillä, että sisäisestä viestinnästä voi joskus tulla ulkoista, Holmqvist sanoi tiedotteessa.

Joulukuun alussa myös Turussa sijaitsevassa yksityisessä hoivakodissa tapahtui kuolemantapaus, jossa hoitohenkilökunnan toiminta on joutunut tarkastelun alle.

Turun Sanomat uutisoi, että Alzheimerin tautia sairastanut tuoliin sidottu vanhus kuristui kuoliaaksi Esperi Caren hoivakodissa 7. joulukuuta. Poliisi tutkii Turun tapausta epäiltynä kuolemantuottamuksena.

Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 17.56.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
29.1.2026
Tätä käännettä SDP ei kaivannut mutta sen sai
Lue lisää

Petri Korhonen

Politiikka
29.1.2026
Selvitys: Suomi halusi uskoa Putinin Venäjästä hyvää – liian pitkään
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
28.1.2026
Arvio: Murheesta nousee Hamlet – erään tragedian syntyä spekuloiva Chloé Zhoen elokuva ravistelee tunteita syvältä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU