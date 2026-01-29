Kotimaa
29.1.2026 15:32 ・ Päivitetty: 29.1.2026 15:56
Järkyttävä kuolemantapaus Attendon hoivakodissa
Attendon hoivakodissa Espoossa kuoli viikonloppuna vanhus, joka oli yrittänyt tuloksetta hälyttää apua toistakymmentä kertaa ennen kuolemaansa.
Attendo sanoo tiedotteessaan, että vanhus oli tehnyt hälytyksen turvarannekkeellaan 11 kertaa tunnin sisällä.
Hälytykset eivät menneet perille, sillä hälytyksiä vastaanottavat puhelimet olivat olleet pois päältä.
Attendon Suomen toimitusjohtajan Virpi Holmqvist kertoo tiedotteessa, että hoivakodissa ei ollut noudatettu työvälineistä ja puhelimista tehtyjä ohjeistuksia.
- Kyse on tehtävien vakavasta laiminlyönnistä. Olemme tästä äärimmäisen pahoillamme ja tarvittaviin toimiin on ryhdytty Olarinpuistossa sen varmistamiseksi, että näin ei pääse enää tapahtumaan, Holmqvist kertoo.
- Pyydän tapahtunutta sydämestäni anteeksi.
Kuolleen läheiselle on Attendon mukaan kerrottu asiasta heti tapauksen ilmitulon jälkeen.
ATTENDO viesti myös sisäisesti koko henkilöstölleen tapauksesta. Muun muassa Iltalehti ja Helsingin Sanomat kertoivat tapauksesta pohjaten Attendon sisäiseen viestintään, minkä jälkeen Attendo julkaisi tiedotteen kuolemantapauksesta.
Holmqvist kertoi tiedotteessa, että yrityksen toimintamalliin kuuluu puhua vakavista laiminlyönneistä sisäisesti.
- Teemme näin jatkossakin silläkin riskillä, että sisäisestä viestinnästä voi joskus tulla ulkoista, Holmqvist sanoi tiedotteessa.
Joulukuun alussa myös Turussa sijaitsevassa yksityisessä hoivakodissa tapahtui kuolemantapaus, jossa hoitohenkilökunnan toiminta on joutunut tarkastelun alle.
Turun Sanomat uutisoi, että Alzheimerin tautia sairastanut tuoliin sidottu vanhus kuristui kuoliaaksi Esperi Caren hoivakodissa 7. joulukuuta. Poliisi tutkii Turun tapausta epäiltynä kuolemantuottamuksena.
Juttua täydennetty kauttaaltaan klo 17.56.
Kommentit
