Jättääkö hallitus viestipalvelu X:n? – näin vastaa Petteri Orpo

Kansanedustaja, entinen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) jätti hiljattain kirjallisen kysymyksen hallituksen tiedottamisesta viestipalvelu X:ssä. Harakka ja 9 muuta allekirjoittajaa ihmettelevät, miksi valtioneuvoston kanslia, ministerit ja ministeriöt käyttävät viestinnässään keskeisesti X-alustaa. Johannes Ijäs Demokraatti

“Hallituksen syytä poistua X:stä”, Harakan kirjalliseen kysymykseen liittyvä tiedote oli otsikoitu.

“Valtionhallinnon oma suositus luettelee arvoja, joita viestinnän tulee noudattaa. Niitä ovat muun muassa avoimuus, luotettavuus ja tasapuolisuus. Mikään arvoista ei toteudu X:ssä”, Harakka katsoi tiedotteessaan ja sanoi muun muassa, että “lukuisat henkilöt, yhteisöt ja kaupalliset toimijat ovat poistuneet alustalta mainehaitan vuoksi”.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on nyt vastannut Harakan kirjalliseen kysymykseen. Hallitus ei ole jättämässä X:ää.

Orpon vastauksessa todetaan, että pikaviestipalvelu X:n kehitystä seurataan jatkuvasti, “koska kanavan omistussuhteet ja toimituspolitiikka ovat muuttuneet merkittävästi vuonna 2022 tapahtuneen omistajanvaihdoksen myötä”.

Teknologiamiljardööri Elon Musk kumppaneineen osti Twitterin eli nykyisen X:n lokakuussa 2022.

“Palveluun tulleet muutokset ja erilaiset maksulliset lisäpalvelut ovat heikentäneet sen käytettävyyttä. Toistaiseksi on kuitenkin arvioitu, että palvelun ongelmista huolimatta sen kautta on yhä mahdollista välittää tietoa tehokkaasti ja nopeasti Suomessa asuville ihmisille, medialle ja muille sidosryhmille. Valtioneuvoston kanslia on X:n muutosten takia kuitenkin jo merkittävästi vähentänyt palveluun tuotettavaa sisältöä. Kanavan hyötyjä ja haittoja punnitaan päivittäin”, Orpo vastaa.

“Suosituksen mukaisesti valtioneuvoston tai valtioneuvoston kanslian toiminnasta ei kerrota ainoastaan sosiaalisessa mediassa. Valtioneuvoston kanslia ei liioin julkaise olennaista tietoa pelkästään pikaviestipalvelu X:ssä, vaan saman tiedon on aina löydyttävä myös valtioneuvoston verkkosivuilta tai esimerkiksi EU-instituution verkkosivuilta. Valtioneuvoston viestinnän pääkanava ovat valtioneuvoston ja sen ministeriöiden verkkosivut. Sivujen tilauspalveluista ministeriöiden tiedotteet, ministereiden puheet ja muut ajankohtaisaineistot lähtevät heti julkaisun jälkeen medialle sekä muille sidosryhmille ja myös muille aineistoja tilanneille. Ketään ei siis pakoteta tai edes ohjata käyttämään sosiaalisen median kanavia”, vastauksessa niin ikään todetaan.

MYÖS eduskunta on pohtinut suhtautumistaan viestipalvelu X:ään.

Eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg kertoo Demokraatille, että tilannetta seurataan.

Hän sanoo, että toistaiseksi eduskunta tavoittaa yleisöjä, joille ei ole luontaista muuta kanavaa, X:n kautta.

– Esimerkiksi median, Hindsberg mainitsee.

– Tunnistamme toki, että on joitain ongelmia sen kanavan kanssa. Meille on tärkeä varmistaa, että se ei ole meidän pääkanava tai meidän tiedotteet löytyvät myös muualta.

Eduskunnan viestinnässä on pohdittu suhtautumista X:ään viimeksi viime viikolla. Jos some-kanava päätettäisiin jättää, päätös olisi Hindsbergin näpeissä.

– Minun piti keskustella eduskunnan pääsihteerin (Antti Pelttari) kanssa viime viikolla asiasta, mutta en ehtinyt. Olisin briifannut, että tilannetta seurataan.

Hindsbergin mukaan X:n käyttö ei ole puhuttanut eduskunnan kansliatoimikunnassa eikä puhemiesneuvostossa.

– Poliittisesti en ole nähnyt aiheesta kuin Harakan kirjallisen kysymyksen.

Hindsbergin mukaan mukanaolo X:ssä on puhuttanut myös noin vuosi sitten eduskunnan viestinnän ja ministeriöiden viestinnän tapaamisessa.

HINDSBERG ei lähde spekuloimaan, mitä pitäisi tapahtua, että eduskunta lähtisi X:stä.

– Tällä hetkellä vaikuttaisi siitä, että se liittyisi siihen, että saadaan korvaava kanava tilalle.

Eduskunnan viestinnän viimeviikkoinen keskustele suhtautumisesta X:ään johtui siitä, että asiasta oli tullut somessa kysymyksiä. Keskustelu käytiin Hindsbergin aloitteesta ja siinä pohdittiin perusteita, miksi eduskunta on X:ssä.

– Meillä on kysymysmerkkejä. Omistajavaihdoksen muutoksen myötä kysymysmerkkejä tuli lisää. Sitten myös sellainen havainto, että X:n kattavuus ei ole yhtä hyvä kuin aiemmin. Me emme yhtä hyvin tavoita. Tämä johtuu algoritimin muutoksista, ei meistä, Hindsberg arvioi.

Eduskunnan X-viestinnästään saama ikävä palaute ei ole Hindsbergin mukaan erityisesti lisääntynyt.

– Sitä tulee matalaintensiivisesti jokaisesta some-tuutista.