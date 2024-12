Jättilakot alkoivat Volkswagenin tehtailla Saksassa – autotuotanto pysähtyi

Tuhannet työntekijät ovat tänään menneet varoituslakkoon Volkswagenin tehtailla Saksassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Volkswagen ilmoitti aiemmin syksyllä, että se harkitsee joidenkin tehtaiden sulkemista Saksassa. Ammattiliittojen ja työnantajan neuvottelut asiasta eivät ole toistaiseksi tuottaneet tuloksia.

Ammattiliitto IG Metallin mukaan työnantaja tavoittelee yhä kymmenien tuhansien työpaikkojen vähennyksiä. Jäljelle jääville työntekijöille yhtiö haluaa kymmenen prosentin palkanalennuksia.

Liiton mukaan tänään alkanut lakko on vain varoitus, mutta linjastojen alasajo pysäyttää kaiken tuotannon tehtailla ainakin vähäksi aikaa.

Volkswagen-konserni työllistää Saksassa noin 120 000 ihmistä. Se valmistaa Saksassa ja muualla yhteensä kymmentä eri automerkkiä, kuten nimikkomerkkinsä lisäksi muun muassa Skodaa ja Audia.

“VOLKKARI” on ajautunut vaikeuksiin, kun sen malliston siirtymä kohti sähköautoja on edennyt takkuisesti ja myynti on laskenut.

Samalla tuotantokustannukset kotimaassa ovat korkeat verrattuna muihin, esimerkiksi Aasian tuotantomaihin.

Yhtiön liikevoitto laski tämän vuoden kolmannella neljänneksellä kaksi kolmannesta vuodentakaiseen verrattuna ja oli 1,64 miljardia euroa.

Zwickaun tehtaan luona järjestetyssä mielenosoituksessa Volkswagenin työpaikkaneuvoston puheenjohtaja Daniela Cavallo syytti yhtiötä yrityksestä romuttaa Saksan asema teollisuusvaltiona ja ryöstää työntekijöiltä heidän oikeutensa.

IG Metall on sanonut kampanjoivansa yhtiön säästötoimia vastaan alkuvaiheessa lyhyillä työnseisauksilla.