Politiikka

2.3.2026 11:59 ・ Päivitetty: 2.3.2026 11:59

JEF-huippukokous maaliskuun lopulla Helsinkiin

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA
Tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Presidentti Alexander Stubb isännöi Helsingissä järjestettävää JEF-maiden huippukokousta 26. maaliskuuta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kokouksessa keskustellaan muun muassa maiden tuesta Ukrainalle ja Euroopan yleisestä turvallisuustilanteesta, kerrotaan presidentin kanslian tiedotteessa.

JEF eli Joint Expeditionary Force on Britannian johtama monenvälinen puolustusyhteistyökehys. Siinä ovat mukana Ison-Britannian ja Suomen lisäksi Hollanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro.

TAVOITTEENA on kehittää osallistujamaiden sotilaallisia valmiuksia yhteisillä harjoituksilla, ennaltaehkäistä erilaisia kriisejä sekä tarvittaessa toimia yhdessä kriisitilanteissa. JEF-yhteistyön pääasiallinen toimintaympäristö on Pohjois-Eurooppa ja Itämeren alue.

Edellinen JEF-maiden päämieskokous järjestettiin viime keväänä Norjassa.

