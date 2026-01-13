Jerome Powellille uusi tuen ilmaisu – ”On välttämätöntä varmistaa riippumattomuus”

Euroopan keskuspankki EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde sekä muun muassa Kanadan, Britannian, Australian, Ruotsin ja Norjan keskuspankkien pääjohtajat antavat täyden tukensa Yhdysvaltain keskuspankki Fedin pääjohtajalle Jerome Powellille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhteisessä lausunnossaan pääjohtajat osoittavat solidaarisuuttaan Powellille ja painottavat keskuspankkien riippumattomuuden merkitystä.

- Pääjohtaja Powell on hoitanut tehtäväänsä suoraselkäisesti keskittyen tehtäväänsä ja työskennellyt vankkumattomasti yleisen edun puolesta. Meille hän on kunnioitettu virkaveli, jota kaikki hänen kanssaan työskennelleet arvostavat suuresti, pankinjohtajat toteavat.

Keskuspankkien riippumattomuus täytyy turvata, allekirjoittajat vaativat.

- Keskuspankkien riippumattomuus on hinta-, finanssi- ja talousjärjestelmän kulmakivi. On välttämätöntä varmistaa riippumattomuus kunnioittaen oikeusvaltiota ja demokraattista vastuuvelvollisuutta.

JULKILAUSUMAN taustalla on presidentti Donald Trumpin hallinnon aloittama rikostutkinta Powellista. Tutkinta liittyy Powellin kesäkuussa antamiin kommentteihin senaatin jäsenille. Kommentit liittyivät keskuspankin toimistorakennusten peruskorjaushankkeeseen.

Powell antoi syytöksille tiukkasävyisen vastauksen sunnuntaina ja totesi, että tutkinta on osa Trumpin aloittamaa painostuskampanjaa. Trump on useasti toistellut, että hänen mielestään Powellin johtaman Fedin olisi pitänyt laskea ohjauskorkoa paljon nopeammin kuin on tapahtunut.

- Kysymys on siitä, voiko Fed tulevaisuudessa päättää koroista evidenssin ja talouden tilanteen perusteella, vai ohjataanko rahapolitiikkaa jatkossa poliittisella painostuksella ja uhkauksilla, Powell sanoi videolla.

Powell sai jo aiemmin tukea joukolta entisiä Fedin pääjohtajia ja Yhdysvaltojen valtiovarainministereitä. Kannanoton allekirjoittajien joukossa olivat muun muassa Janet Yellen, Ben Bernanke ja Alan Greenspan.

Powellin kausi Fedin johdossa päättyy toukokuussa, mutta hän voi jatkaa Fedin johtokunnan jäsenenä vuoteen 2028. Hän ei ole vielä kertonut, aikooko tehdä niin.