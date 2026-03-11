Palkittu politiikan aikakauslehti.
11.3.2026 08:26 ・ Päivitetty: 11.3.2026 08:26

JHL: Hallituksen on panostettava kokonaisturvallisuuteen – rahapula vaarantaa tärkeän pelastustoiminnan

DEMOKRAATTI / JANI LAUKKANEN

Ammattiliitto JHL on huolissaan Suomen kokonaisturvallisuudesta ja vaatii siihen rahaa hallitukselta. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lomautukset ovat JHL:n mukaan esimerkki siitä, kuinka rahapula vaarantaa tärkeän toiminnan.

Viime viikolla Yle uutisoi, että Etelä-Karjalan pelastuslaitos aikoo lomauttaa kuluvan vuoden aikana kaikki työntekijänsä eli noin 130 työntekijää.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström muistuttaa, että hyvinvointialueilla on keskeinen rooli Suomen kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä. Ne vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi pelastustoimesta.

– Heidän tehtävänsä on turvata näiden palvelujen jatkuvuus kaikissa olosuhteissa, mukaan lukien kriisit ja poikkeusolot. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eivät ole ymmärtäneet kokonaisturvallisuuden käsitteen sisältöä oikein. Pelastustoimi ja sosiaali- ja terveyspalvelut ovat rujojen säästöjen kohteena. Samalla on siis leikattu turvallisuudesta, Ekström sanoo tiedotteessa.

Pelastus- ja ensihoitoalan unioni JHL:n puheenjohtaja Petteri Häyrinen muistuttaa, että pelastajien työ on laaja-alaista turvallisuustyötä, joka kattaa sekä äkilliset hälytystehtävät että ennaltaehkäisevän neuvonnan.

– Useat pelastajat toimivat ensihoitajina ja antavat ensivastehoitoa kiireellisissä hälytystehtävissä silloin, kun ensihoidon resurssit eivät riitä tai pelastusyksikkö on lähinnä oleva yksikkö, Häyrinen kertoo tiedotteessa.

JHL muistuttaa, että pelastajien työn tarkoitus on ihmishenkien pelastaminen onnettomuustilanteissa, onnettomuuksien laajenemisen estäminen ja omaisuuden turvaaminen. Heidän työtään on myös onnettomuuksien ja ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy.

– Suomi elää kriisin keskellä. Pelastustoimen keskeinen tehtävä on ennakoida ja varautua suuronnettomuuksiin sekä poikkeusoloihin. Miten tämä tehtävä hoidetaan, jos muutenkin vähäiset pelastajaresurssit ovat ajettu alas juuri suuronnettomuuden hetkellä tai poikkeusolojen aikana?

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

