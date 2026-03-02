Palkittu politiikan aikakauslehti.
2.3.2026 14:19 ・ Päivitetty: 2.3.2026 17:05

JHL: Neuvottelutulos saavutettu, lakot yksityisellä sosiaalipalvelualalla peruttu

Arja Jokiaho

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.

Demokraatti

Demokraatti

Asiasta kertovat JHL tiedotteessaan ja valtakunnansovittelijan toimisto X:ssä.

Neuvottelutuloksen saavuttaminen merkitsee, että JHL:n aiemmin julkistamat lakot ja muut työtaistelutoimet perutaan. Ensimmäinen lakko olisi alkanut huomenna, toinen puolestaan ensi viikolla.

JHL kertoo tiedotteessaan, että muut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa mukana olevat liitot käsittelevät JHL:n liittymistä sopimukseen tämän viikon aikana hallinnoissaan. Neuvottelutuloksesta tiedotetaan tämän jälkeen.

