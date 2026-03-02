Työmarkkinat
2.3.2026 14:19 ・ Päivitetty: 2.3.2026 17:05
JHL: Neuvottelutulos saavutettu, lakot yksityisellä sosiaalipalvelualalla peruttu
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa.
Asiasta kertovat JHL tiedotteessaan ja valtakunnansovittelijan toimisto X:ssä.
Neuvottelutuloksen saavuttaminen merkitsee, että JHL:n aiemmin julkistamat lakot ja muut työtaistelutoimet perutaan. Ensimmäinen lakko olisi alkanut huomenna, toinen puolestaan ensi viikolla.
JHL kertoo tiedotteessaan, että muut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa mukana olevat liitot käsittelevät JHL:n liittymistä sopimukseen tämän viikon aikana hallinnoissaan. Neuvottelutuloksesta tiedotetaan tämän jälkeen.
