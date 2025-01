JHL: Työvoiman saatavuusharkinnasta ei pidä luopua

Suomi tarvitsee työntekijöitä jatkossakin ulkomailta, mutta työvoiman saatavuusharkinnasta ei pidä luopua, ammattiliitto JHL linjaa. Demokraatti Demokraatti

Työvoiman saatavuusharkinta nousi otsikoihin viime viikolla, kun vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoi Helsingin Sanomille olevansa valmis luopumaan työvoiman saatavuusharkinnasta tietyin ehdoin. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kuvasi, että ”saatavuusharkinnan poistaminen nykyisessä työttömyystilanteessa on vaarallista haihattelua ja todellisuudessa avaa ovea halpatyömarkkinoille Suomessa”.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström (kuvassa) toteaa, että saatavuusharkinta on säilytettävä ja työnantajien väärinkäytöksiin pitää puuttua nykyistä kovemmalla kädellä.

– Keskipitkällä aikavälillä Suomessa on vähemmän työvoimaa ja enemmän esimerkiksi eläkkeellä. Samaan aikaan työttömyysongelma pitää ratkaista ja työllisyysastetta on nostettava. Huoltosuhdetta on korjattava ensi sijassa työhön johtavalla maahanmuutolla, hän sanoo tiedotteessa.

Tilastokeskuksen arvion mukaan Suomeen pitäisi tulla noin 40 000 nettomaahanmuuttajaa vuodessa. JHL nostaa esiin, että heistä suurin osa on työmarkkinoiden käytettävissä, osa tulee vapaan liikkuvuuden piirissä olevista EU-maista, mutta työntekijöitä tulee lisäksi niin sanotuista kolmansista maista.

– Suomeen muualta töihin tulevat ihmiset ovat suurimmassa vaarassa joutua työperäisen hyväksikäytön uhreiksi. Työehtojen noudattamisen valvontaan on varattava riittävät resurssit. Työntekijöiden hyväksikäytöstä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä ja ihmiskaupasta on annettava nykyistä kovempia rangaistuksia, Ekström sanoo.

Ekströmin mukaan on olemassa ”laillinen harmaa” alue ihmiskaupparikollisuuden ja pelisääntöjä noudattavan työmarkkinan välillä. Tarvitaan lisää keinoja torjua tällä alueella tapahtuvaa työntekijöiden hyväksikäyttöä.

– Hyvillä työpaikoilla on ammattiliittojen edunvalvonta, hän huomauttaa.

Laillisella harmaalla alueella työntekijöiden ehdoilla keinottelu ja huonoilla ehdoilla tehty alustastyö ovat Ekströmin mukaan arkipäivää. Hänen mukaansa työvoiman saatavuusharkinta on nyt käytännössä ainoa mekanismi, jolla voidaan hillitä laillisen harmaan työmarkkinan hallitsematonta laajentumista.

– Kaikilla työntekijöillä tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa oikeus järjestäytyä ja oikeus samaan palkkaan ja samoihin työehtoihin. Nykyhallituksen maahanmuuttopolitiikka ajaa kaikin keinoin Suomeen kaksia työmarkkinoita ajamalla ihmiset täydelliseen riippuvuuteen työpaikastaan, Ekström sanoo.

JHL:N keskeisiä tavoitteita on muun muassa alipalkkauksen kriminalisointi. Myös tilaajavastuuta pitäisi liiton mielestä tiukentaa niin, että alihankintaketjujen valvonta onnistuu. JHL:n mukaan samassa yhteydessä viranomaisille syntyisivät paremmat valtuudet puuttua väärinkäytöksiin. Se ei liiton mukaan kuitenkaan onnistu ilman lisäresursseja.

– Siksi nyt ei ole aika luopua saatavuusharkinnasta Suomessa. Saatavuusharkinta on väline puuttua taloudellisista suhdanteista johtuvaan työttömyyden vaihteluun.

– Työ hoivakodeissa, sairaaloissa tai rakennustyömailla ei onnistu ilman maahanmuuttajia. He ovat työkavereita ja heille kuuluu samasta työstä sama työehtosopimuksen turvaama palkka, Ekström sanoo.