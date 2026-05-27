Politiikka
27.5.2026 14:36 ・ Päivitetty: 27.5.2026 14:37
JHL varoittaa: Uusi hankintalaki hävittää palveluita pikkukunnista
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii, että hallituksen ajaman hankintalain eteneminen keskeytetään ja esitys palautetaan uuteen valmisteluun.
Mietintö lakiesityksestä meni keskiviikkona läpi talousvaliokunnasta, ja hallitus haluaisi lain voimaan jo tämän vuoden puolella.
Jatkossa laki rajoittaisi kuntien ja hyvinvointialueiden mahdollisuutta ostaa palveluita yhtiöiltä, joista ne omistavat alle kymmenen prosenttia.
JHL:n puheenjohtajan Håkan Ekströmin mukaan omistusraja uhkaa hajottaa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteiset palveluyhtiöt.
- Se pakottaa purkamaan toimivia ICT-, ruokahuolto- ja taloushallinnon rakenteita. Samalla se tarkoittaa kasvavia kustannuksia, palveluiden pirstoutumista ja lisää epävarmuutta henkilöstölle, Ekström sanoo liiton tiedotteessa.
Hallituspuolueiden mukaan laki kuitenkin parantaisi pienten ja keskisuurten paikallisyritysten mahdollisuuksia osallistua kuntien julkisiin tarjouskilpailuihin.
AMMATTILIITON mielestä laki heikentää julkisten palveluiden toimintakykyä erityisesti pienissä kunnissa, minkä lisäksi esitys heikentää ruokahuollon osalta paikallisten elintarviketuottajien asemaa ja nostaa kuntien kustannuksia.
- Erityisen kestämätöntä on, että hallitus ajaa uudistusta läpi, vaikka lausuntokierroksella enemmistö lähes 700 lausunnon antajasta suhtautui esitykseen kriittisesti. Vaikutusarviot ovat puutteellisia eikä kyberturvallisuuden, huoltovarmuuden tai henkilöstövaikutusten riskejä ole arvioitu riittävästi, Ekström sanoo.
