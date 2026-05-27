Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

27.5.2026 14:36 ・ Päivitetty: 27.5.2026 14:37

JHL varoittaa: Uusi hankintalaki hävittää palveluita pikkukunnista

Demokraatti / arkistokuvaa
Uusi hankintalaki jakaa mielipiteitä: pärjäävätkö kuntien omat yhtiöt vastedes kilpailuissa - ja mitä tapahtuu palveluille?

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii, että hallituksen ajaman hankintalain eteneminen keskeytetään ja esitys palautetaan uuteen valmisteluun.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Mietintö lakiesityksestä meni keskiviikkona läpi talousvaliokunnasta, ja hallitus haluaisi lain voimaan jo tämän vuoden puolella.

Jatkossa laki rajoittaisi kuntien ja hyvinvointialueiden mahdollisuutta ostaa palveluita yhtiöiltä, joista ne omistavat alle kymmenen prosenttia.

JHL:n puheenjohtajan Håkan Ekströmin mukaan omistusraja uhkaa hajottaa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteiset palveluyhtiöt.

- Se pakottaa purkamaan toimivia ICT-, ruokahuolto- ja taloushallinnon rakenteita. Samalla se tarkoittaa kasvavia kustannuksia, palveluiden pirstoutumista ja lisää epävarmuutta henkilöstölle, Ekström sanoo liiton tiedotteessa.

Hallituspuolueiden mukaan laki kuitenkin parantaisi pienten ja keskisuurten paikallisyritysten mahdollisuuksia osallistua kuntien julkisiin tarjouskilpailuihin.

AMMATTILIITON mielestä laki heikentää julkisten palveluiden toimintakykyä erityisesti pienissä kunnissa, minkä lisäksi esitys heikentää ruokahuollon osalta paikallisten elintarviketuottajien asemaa ja nostaa kuntien kustannuksia.

Lisää aiheesta

Jättihanke etenee – SDP:stä ulostulo: ”Uudistus on valmisteltu laput silmillä”

- Erityisen kestämätöntä on, että hallitus ajaa uudistusta läpi, vaikka lausuntokierroksella enemmistö lähes 700 lausunnon antajasta suhtautui esitykseen kriittisesti. Vaikutusarviot ovat puutteellisia eikä kyberturvallisuuden, huoltovarmuuden tai henkilöstövaikutusten riskejä ole arvioitu riittävästi, Ekström sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

27.5.2026 10:19

Jättihanke etenee – SDP:stä ulostulo: ”Uudistus on valmisteltu laput silmillä”

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
27.5.2026
Suomen ja Ruotsin demarit kiirehtivät uutta puolustussopimusta – toiveena pohjoismainen DCA
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
27.5.2026
Pitääkö palkka maksaa drooniuhkatilanteessa? – Aalto: ”Teollisuusliiton kanta on selvä”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
27.5.2026
Kirjavisa: Unohtumaton Lapualaisooppera oli esimerkillistä sukupolvikapinaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU