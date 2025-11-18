JHL: Velkajarrusta ei saa tehdä kasvujarrua ja leikkausten ikiliikkujaa

Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto (JHL) varoittaa kannanotossaan, että velkajarrulakia ei tule käyttää itseään ruokkivana leikkausautomaattina.

JHL:n puheenjohtajan Håkan Ekströmin mukaan on hyvä, että julkisen talouden tilaan kiinnitetään huomiota ja luodaan mekanismeja sen pitkän aikavälin hoitamiseen.

Liiton kannanotossa sanotaan, että parhaimmillaan parlamentaarinen finanssipoliittinen työryhmä lisää talouspolitiikan läpinäkyvyyttä ja parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa talouspolitiikan painotuksiin, sääntöjen sallimissa rajoissa.

Avausta ei kuitenkaan ole vielä ole testattu käytännössä.

– Vaikka velkajarruesitys parani alkuperäisestä, edelleen on riski, että liian kireä finanssipoliittinen sääntö muodostuu itseään ruokkivaksi sopeutusautomaatiksi. Jos talous ei kasva, ylimitoitettu tai huonosti ajoitettu sopeutus voi itsessään heikentää talouskasvua ja syventää taantumaa. Se puolestaan heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa ja kasvattaa sopeutustarvetta, JHL:n erityisasiantuntija Samuli Sinisalo kommentoi tiedotteessa.