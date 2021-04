Jo kolmas kokoomuksen kansanedustaja lipeää ryhmän linjasta: ”En saanut edes unta”

Kokoomuksen kansanedustajista jo eilen tiedettiin, että ainakin Wille Rydman ja Janne Heikkinen ovat julkisesti ilmoittaneet äänestävänsä elpymispakettia vastaan.

Nyt joukkoon on liittynyt kolmas nimi, hän on kansanedustaja Terhi Koulumies.

– Olen pitkään miettinyt, mitä äänestän EU:n tukipaketista. Eilisen jälkeen olen yrittänyt ylipuhua itseäni äänestämään tyhjää, mutta en saanut edes unta, kun se tuntuu niin väärältä. Taitaa olla niin, etten saa muuten sisäistä rauhaa, joten päätän nyt äänestää ei, Koulumies tviittaa.

Minulle on ollut jo pitkään täysin selvää, että en mitenkään voi kannattaa esitettyä EU-velkapakettia. Yhtä selvää minulle on ollut, että kyseinen paketti on syytä myös aktiivisesti pyrkiä kaatamaan. Siksi tulen eduskunnassa äänestämään sitä vastaan.https://t.co/2xHLylOD1d

