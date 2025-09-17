Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

17.9.2025 09:00 ・ Päivitetty: 17.9.2025 09:00

Jo yli kahdella miljoonalla suomalaisella sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Helsingin pörssi kuvattuna 16. huhtikuuta 2025.

Sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita omistavien suomalaisten määrä nousi viime vuonna yli kahden miljoonan, kertoo Tilastokeskus. Vain kymmenen vuotta sitten tilanne oli toinen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Määrä kasvoi viime vuonna 82  000:lla toissa vuoden lopun reilusta 1,9 miljoonasta.

Viime vuoden lopussa sijoitusrahastoja, pörssiosakkeita tai molempia omisti lähes 37 prosenttia niin sanotun asuntoväestön henkilöistä.

Asuntoväestöön kuuluvat Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän mukaan vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt.

Sijoitusrahastojen tai pörssiosakkeiden omistaminen on yleistynyt kuluneiden kymmenen vuoden aikana selvästi, sillä vuonna 2013 niiden omistajia oli vain noin neljännes.

Sijoitusrahastoja, pörssiosakkeita tai molempia omistaneiden omistusten arvon mediaani oli viime vuoden lopussa noin 6  000 euroa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Heikki Sihto

Politiikka
14.9.2025
Säästö vai kosto? – Järjestöjen avustus­leikkaukset ovat keino päästä eroon hallituksen kritisoijasta
Lue lisää

Teuvo Arolainen

Kolumnit
14.9.2025
Analyysi: ”Nelli-koiran nimi on muutettu” – Liiat anonyymihahmot syövät journalismin luotettavuutta
Lue lisää

Kari Sallamaa

Kirjallisuus
14.9.2025
Arvio: Pahaa Putinia ken pelkäisi?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU