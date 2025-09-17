Talous
17.9.2025 09:00 ・ Päivitetty: 17.9.2025 09:00
Jo yli kahdella miljoonalla suomalaisella sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita
Sijoitusrahastoja tai pörssiosakkeita omistavien suomalaisten määrä nousi viime vuonna yli kahden miljoonan, kertoo Tilastokeskus. Vain kymmenen vuotta sitten tilanne oli toinen.
Määrä kasvoi viime vuonna 82 000:lla toissa vuoden lopun reilusta 1,9 miljoonasta.
Viime vuoden lopussa sijoitusrahastoja, pörssiosakkeita tai molempia omisti lähes 37 prosenttia niin sanotun asuntoväestön henkilöistä.
Asuntoväestöön kuuluvat Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän mukaan vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt.
Sijoitusrahastojen tai pörssiosakkeiden omistaminen on yleistynyt kuluneiden kymmenen vuoden aikana selvästi, sillä vuonna 2013 niiden omistajia oli vain noin neljännes.
Sijoitusrahastoja, pörssiosakkeita tai molempia omistaneiden omistusten arvon mediaani oli viime vuoden lopussa noin 6 000 euroa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.