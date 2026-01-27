Ulkomaat
27.1.2026 16:33 ・ Päivitetty: 27.1.2026 16:33
Joe Biden: Väkivalta ei kuulu Yhdysvaltoihin
Yhdysvaltain entinen presidentti Joe Biden sanoo, että Minneapolisin kaupungin viimeaikaiset tapahtumat pettävät yhdysvaltalaisten perusarvot.
Biden kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Minnesotan osavaltion asukkaat ovat kärsineet maan nykyisen hallinnon käsittelyssä. Väkivalta ei Bidenin mukaan kuulu Yhdysvaltoihin, varsinkaan hallinnon väkivalta kansalaisia vastaan.
Biden vaatii perusteellista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää tutkintaa kahdesta Minneapolisin kaupungissa tammikuun aikana tapahtuneesta ampumistapauksesta, joissa liittovaltion edustajat surmasivat kaksi ihmistä.
