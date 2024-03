Johanna Ojala-Niemelä: “Kyllä tämä on ehkä tämän vaalikauden merkittävin esitys tässä suhteessa”

STT:n haastattelemat eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenet arvioivat, että valiokunnalla on edessään poikkeuksellisen haastava käsittelyprosessi, kun hallituksen perjantaina lausuntokierrokselle lähettämä uusi rajalaki aikanaan etenee valiokunnan käsittelyyn. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lailla on tarkoitus torjua välineellistettyä maahantuloa Suomen itärajalla.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana viime vaalikaudella toiminut Johanna Ojala-Niemelä (sd.) arvioi, että rajalaista voi hyvin tulla tämän vaalikauden haastavin perustuslakivaliokunnan käsittelyyn tuleva asia.

Ojala-Niemelän mukaan kyseessä on poikkeuksellinen lakiesitys, jonka käsittelyssä täytyy kuulla Suomen valtiosääntöoppineiden ykköskaartia.

- Tässä on jännite ihmisoikeuksien, kansainvälisten sopimuksien ja perusoikeuksien ja toisaalta kansallisen turvallisuuden välillä: miten saadaan molemmat toteutettua niin, ettei niiden välillä tulisi yhteentörmäystä, Ojala-Niemelä pohtii.

Ojala-Niemelän mukaan viime vaalikaudella perustuslakivaliokunnassa oli muun muassa koronapandemian takia useita keskimääräistä mutkikkaampia lakiesityksiä. Perusoikeuskysymyksiä jouduttiin ruotimaan myös esimerkiksi kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) vieraslaji-puheesta nousseessa kohussa.

- Kyllä tämä on ehkä tämän vaalikauden merkittävin esitys tässä suhteessa, Ojala-Niemelä sanoo rajalakiesitykseen viitaten.

Ojala-Niemelän mukaan perustuslakivaliokunta on pääsiäisen jälkeisellä viikolla pääsemässä omakohtaisesti tutustumaan tilanteeseen rajalla, kun valiokunnan on määrä vierailla Raja-Joosepin rajanylityspaikalla Lapissa.

VALIOKUNNASSA Ojala-Niemelän lailla istuva keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen arvioi, että rajalaista saattaa tulla yksi vaikeimmista perustuslakivaliokunnan käsittelyyn tulleista tapauksista.

Honkosen mukaan Suomi on joutunut täysin uudenlaiseen tilanteeseen, kun kansainvälisten sopimusten vahvasti suojaamaa oikeutta turvapaikanhakuun on vieraan vallan toimesta alettu käyttää väärin ja Suomen painostamiseen.

- Olemme uudenlaisessa tulkintatilanteessa. Tätä lakiesitystä täytyy arvioida suhteessa uudenlaisiin Venäjän toiminnasta johtuviin uhkiin, Honkonen sanoo.

Honkonen muistuttaa, että perustuslakivaliokunnan perustehtävänä on arvioida lakiesitysten suhdetta Suomen perustuslakiin ja toisaalta kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut,

- Kyllähän tästä kaiken järjen mukaan aika haastava kuvio tulee, Honkonen tiivistää.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) ei vielä lauantaina halunnut arvioida, millainen urakka valiokunnalla on edessään rajalakiesityksen käsittelyssä.

- Hallitus ei ole vielä antanut eduskunnalle rajalakiesitystä. Hallituksen esityksen käsittelyprosessiin voidaan ottaa kantaa aikaisintaan, kun esitys on tullut eduskunnan käsittelyyn, Vestman sanoi STT:lle.

Hallituksen rajalakiesityksellä on katsottu olevan kiire, sillä tällä hetkellä rauhallisen tilanteen Suomen itärajalla on pelätty muuttuvan, kun lumet sulavat ja maastossa kulkeminen helpottuu. Vestmanin mukaan on ennenaikaista ryhtyä arvioimaan rajalakiesitykseen käsittelyaikataulua, koska hallituksen esityksen antamisen ajankohta ei ole tiedossa.

- Perustuslakivaliokunnalla on valmius käsitellä mahdolliset kiireelliset hallituksen esitykset tarvittaessa ripeästi, mutta huolellisesti, Vestman sanoo.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN varapuheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) ei myöskään halua arvioida rajalakiesityksen käsittelyprosessin haastavuutta, kun esitystä ei ole vielä eduskunnalle annettu.

Junnilan mukaan valiokunnan kevään asialista on jo valmiiksi vaativa, kun käsittelyssä on useita merkittäviä lakiesityksiä muun muassa sosiaaliturvaan liittyen. Hänen mukaansa asioille on saatu lisää käsittelyaikaa aikaistamalla kokousten alkamisaikaa.

- Jos tämä meille asti tulee, niin varmaan saamme tämäkin aikatauluihin soviteltua, Junnila sanoi STT:lle.

Junnilan mukaan on todennäköistä, että rajalakia tarvittaessa priorisoidaan valiokunnan käsittelyaikatauluja sorvattaessa.

- Olisi ihan luonnollista, että käsittelyjärjestyksessä menisi sellaisen lain edelle, joka tulee voimaan vasta syyspuolella.

Junnila ei lähde arvioimaan, kuinka kauan lakiesityksen käsittelyssä valiokunnassa mahdollisesti menisi.

- Valiokunta käyttää sen ajan minkä se tarvitsee. Se perehtyy asiaan huolellisesti ja kuulee tarvittavia asiantuntijoita.

Tuomas Savonen/STT