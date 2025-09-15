Palkittu politiikan aikakauslehti.
15.9.2025 05:31 ・ Päivitetty: 15.9.2025 06:00

Joka kolmas työnantaja ei tehnyt kesätyöntekijän kanssa asianmukaista työsopimusta

Joka neljännestä kesätyöpaikasta puuttui tämän kesän tarkastuksissa lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, kertoo työsuojeluviranomainen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lisäksi joka kolmas työnantaja ei ollut tehnyt kesätyöntekijän kanssa asianmukaista työsopimusta.

-  Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on järjestettävä, vaikka työpaikka olisi auki vain kesän ajan. Työntekijöiden tulee tietää, mitä palveluita työterveyshuollosta saa ja miten esimerkiksi sairastumis- tai tapaturmatilanteissa tulee toimia, sanoo työsuojelutarkastaja Tiina Häyrinen Itä-Suomen aluehallintovirastosta tiedotteessa.

Tämän lisäksi työsuojeluviranomainen kohtasi kuudella työpaikalla nuoria, jotka työskentelivät kevytyrittäjinä, vaikka tapauksissa oli oikeasti kyse työsuhteesta. Tällaisessa tilanteessa olleita nuoria tavattiin työsuojeluviranomaisen mukaan yhteensä 23. Heistä lähes kaikki tekivät kahvila- tai ravintolatyötä.

Työsuojeluviranomainen tarkasti tänä kesänä yhteensä noin 200 kesätyöpaikkaa eri puolella Suomea. Tarkastusten kohteina oli muun muassa kahviloita, kioskeja, pikaruokaloita, kauppoja ja marjanmyyntikojuja.

Kesätyöntekijöiden työsopimuksissa puutteet näkyivät siten, että osa työnantajista ei ollut antanut työntekijälle työnteon ehtoja lainkaan kirjallisesti. Osasta sopimuksia puuttui työsuojeluviranomaisen mukaan myös tietoja, kuten työntekopaikka tai noudatettava työehtosopimus.

Työsuojeluviranomaisen mukaan palkan maksamiseen liittyviä puutteita löytyi noin kymmeneltä työpaikalta. Kesätyöntekijöille oli jätetty maksamatta esimerkiksi korvaus sunnuntaityöstä tai heille oli maksettu työkokemukseen nähden liian pientä palkkaa.

