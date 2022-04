YK:n Ukrainan kriisikoordinaattori varoittaa, että 15,7 miljoonaa ihmistä tarvitsee Ukrainassa kipeästi humanitaarista apua. Siviili-infrastruktuurin tuhoutuminen on tehnyt miljoonien elämän sietämättömäksi, Amin Awad sanoi lehdistötilaisuudessa Lvivissä Länsi-Ukrainassa. YK myös tiedotti asiasta nettisivuillaan .

Ukrainassa ihmisten on ollut vaikea saada esimerkiksi puhdasta vettä, koska vesihuolto on monin paikoin katkennut.

Awad lisäsi, että Ukrainassa humanitaarisen avun parissa työskentelevillä on erittäin suuria vaikeuksia päivittäisessä työssään.

- Heitä estetään usein pääsemästä alueille, joilla ihmiset tarvitsevat kipeästi apua.

Yli viisi miljoonaa ihmistä on paennut sotaa maan rajojen ulkopuolelle, ja Ukrainassa on nyt yli seitsemän miljoonaa maan sisäistä pakolaista. Tämä merkitsee, että joka neljäs ukrainalainen on joutunut jättämään kotinsa.