”Jokainen joka siellä on, katsokoon peiliin” – Keskustan Anttilalta erityisterveiset hallitusedustajille sote-valiokuntaan – kritisoi Sipilän hallituksen pienituloisten kohtelua

Keskustan konkaripoliitikko Seppo Kääriäinen ilmoitti hiljattain, ettei pyri enää eduskuntaan. Forssalainen kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila on työskennellyt kansanedustajana huimat yli 30 vuotta. Hän ei tiedä vielä, tavoitteleeko jatkoa.

– Harkitaan vasta vähän myöhemmin, mihin syksy politiikassa johtaa, Anttila pohtii.

Hän sanoo suoraan, että asia on riippuvainen keskustan kannatuksesta, johon taas vaikuttaa syksyn poliittiset päätökset.

– Loka-marraskuussa on helpompi tehdä päätöksiä. Minulla on yhdeksäs vaalikausi menossa ja olen nähnyt hyvin monenlaista. Silloin haluaa olla enemmän kartalla, missä ollaan. Kannatusmittaukset ovat heilahdelleet aika paljon. Yleensä minulla on tapana, nytkin kun ikää on jo 74 vuotta, että käyn perusteellisessa lääkärintarkastuksessa. Tällä hetkellä olen kyllä ihan terve.

– Kyllähän minä tietynlainen poliittinen eläin olen, että kiehtoohan se homma, en minä sitä kiellä ollenkaan, Anttila tunnustaa.

Vaaka kallistuu siis siihen suuntaan, että lähdette ehdolle?

– Haluan varmemman tiedon siitä, mihin suuntaan keskusta kannatuksellisesti ja poliittisesti syksystä vaaleihin lähtee. Varmaan ymmärrät, että tässä vaiheessa yhdeksän vaalikauden jälkeen ei ainakaan kiinnosta lähteä putoamaan eduskunnasta, kansanedustaja täräyttää.

”Silloin tehtiin säästöpäätös, mutta perusturvaan ei koskettu.”

Hän ei karta kertoa suoraan luvuista, joista hänen päätöksensä lähteä ehdolle riippuu. Jos keskustan kannatus olisi 21 prosentin paremmalla puolella, se saisi Etelä-Hämeestä 3 ehdokasta läpi. Jos kannatus on 17 prosenttia, läpi voisi mennä kaksi ja tästä alaspäin, läpi menee vain yksi.

– Totta kai minun tehtävä on huolehtia siitä, että saamme hyvän vaalituloksen. Sitä työtä teemme joka tapauksessa, olen sitten ehdokas tai en, Anttila sanoo.

Hän kertaa tutut asiat, joita hallituspuolueista painotetaan, 110 000 syntynyttä työpaikkaa ja velkaantumisen taittuminen.

– Toki kipeitäkin päätöksiä on tehty. Se on aikaansaanut sen, että osa keskustan äänestäjistä on katsomossa ja meidän pitää saada heidät sieltä pois.

Anttila muistuttaa, että Ahon hallituksen aikaan Suomi oli vaikeassa tilanteessa ja vaarassa joutua Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n holhoukseen

– Silloin tehtiin säästöpäätös, mutta perusturvaan ei koskettu. Sen jälkeen saatiin kohtalainen tulos.

Sipilän hallitus on kuitenkin toiminut toisin. Kaikilta on leikattu. Perusturvan indeksikorotukset on jäädytetty, mikä on kurittanut erityisesti pienituloisia.

– Se on sen takia väärä linja, että keskusta on perusturvapuolue ja sellaisena se on mielletty. Tämä on yksi asioista, joka meidän kannattajia kaihertaa. Näistä on syytä puhua rehellisesti. Minä en kannata mielikuvapolitiikkaa ja sitä, että asioita muutetaan mustasta valkoiseksi. Nyt on tulossa yksi korjausliike, 70 miljoonaa kohdennettiin kehysriihessä heille, jotka elävät perustuvan varassa, mutta lisää tarvitaan.

”Haitallisia juttuja kummatkin.”

Halitus aikoo kuroa kiky-sopimuksen veronkiristysvaikutusta umpeen 300 miljoonalla eurolla. Anttila huomauttaa, että jos tuloverotusta lasketaan ja kulutusverot nousevat, hallitus suorittaa tulonsiirron pienituloisilta suurituloisille. Tämä ei ole Anttilan mukaan oikeudenmukaista. Tupakka- ja alkoholiveron korotusta hän ei kuitenkaan vastustaisi.

– Ne ovat ihmisille haitallisia juttuja kummatkin.

Myös soten kohtalo vaikuttaa siihen, lähteekö Anttila ehdolle. Jos sote kaatuu, hän uskoo keskustan kannatuksen putoavan. Anttila on kuulunut niihin hallituspuolueiden kansanedustajiin, jotka ovat kritisoineet hallituksen sote-mallia.

– Haluan nähdä ensin sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokunnan mietinnön, toki hallituspuolen edustajana hallitusta tuen, ei siitä ole kysymys.

– Yleensä sanoisin sotesta, että jos se aiotaan viedä satamaan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan poliitikkojen erityisesti hallituspuolueissa pitää pystyä tulemaan toimeen keskenään paremmin. Se on ihan kylmä tosiasia, että yhteistyösuhteissa on ongelmia. Pitää tulla toimeen myös opposition kanssa. Hyvää lainsäädäntöä syntyy vain silloin, kun valiokunnassa on hyvät suhteet. Pitää olla luottamuksen ilmapiiri olemassa, erityisesti hallituspuolueiden kesken. En syyllistä tällä ketään erikseen. Jokainen joka siellä on, katsokoon peiliin.

”Olemme eduskuntapuolueista suhteellisesti ottaen jumbosijalla.”

Demokraatti haastatteli Anttilan lauantaiaamuna puhelimitse. Hän oli matkalla Keskustanaisten Päijät-Hämeen piirin 70-vuotisjuhlaan Lahteen. Siellä hän aikoo puhua sen puolesta, että keskustan on petrattava naisten osuutta kansanedustajaehdokkaista.

– Olemme eduskuntapuolueista suhteellisesti ottaen jumbosijalla naiskansanedustajien määrässä. Se on pakko pystyä seuraavissa vaaleissa korjaamaan. Se vaikuttaa keskustan julkikuvaan ja siihen kokevatko naiset, että olemme puolue, joka huolehtii naisille tärkeistä asioista. Ehdokasasettelussa pitää olla vähintään puolet ehdokkaista naisia. Puheenjohtajistosta asti pitää sitoutua tähän.

– Toinen on se, että puolueessa pitää ottaa vakavasti se, että ehdokkuutta tuetaan koulutuksellisesti esimerkiksi niin, että ehdokkaat pystyvät hyödyntämään some-mahdollisuudet.

Anttila muistuttaa myös, että naisten on huomattavasti vaikeampi saada vaalirahaa kuin miesten.

– Tiedän sen, kun olen maksanut omasta pussista. Se on 40 000–60 000 euron kampanja, joka on nykyään pakko käydä, jos aikoo päästä läpi. Myös henkilökohtaiset kontaktit ja jalkatyö ovat tärkeitä.