”Jokainen on siellä vaarassa kuolla nälkään” – näin YK:n hätäapukoordinaattori kommentoi STT:lle Gazan tilannetta

Gazan humanitaarinen katastrofi on nostanut keskusteluun kysymyksen siitä, käyttääkö Israel nälkää aseena Gazassa. YK:n humanitaaristen asioiden alipääsihteeri, hätäapukoordinaattori Tom Fletcher on yksi parhaimmin Gazan avustustilanteesta tietävistä ihmisistä.

Suomessa vieraillut Fletcher vastaa STT:n kysymykseen nälkäaseen käytöstä, että on yksinomaan Israelin päätettävissä, voidaanko nälänhätää helpottaa.

- Jokainen on siellä on vaarassa kuolla nälkään, ja se riski vain kasvaa, kunnes avustuskuljetuksemme sallitaan. Se on Israelin päätös, saammeko viedä apua vai emme. Kukaan muu ei tee sitä päätöstä. Me voimme pelastaa ihmishenget siellä tai he voivat estää meitä toimimasta, Fletcher sanoo.

Fletcher johtaa YK:n humanitaaristen asioiden toimistoa (OCHA), jolle kuuluu hätäavun koordinointi. Viime viikolla Israel antoi OCHA:lle luvan aloittaa avustuskuljetukset noin 11 viikon tauon jälkeen.

- Tällä hetkellä Gazaan menevä apu on vain pisara valtameressä siihen nähden, mitä siellä tarvitaan. Se johtuu kaikista rajoituksista, esteistä ja byrokratiasta.

Fletcher kertoo, että OCHA:lla on 10 000 rekkaa valmiina lähtöön ja järjestö voisi ruokkia Gazassa asuvia kuukausien ajan, jos se vain sallittaisiin.

- Meillä on suunnitelma. Aselevon aikana saimme vietyä joka päivä 600-700 rekkaa Gazaan. Pelastimme kymmenien tuhansien ihmisten hengen ja tavoitimme satoja tuhansia ihmisiä. Me tiedämme, miten se tehdään.

OVATKO Israelin sotatoimet vaikeuttaneet avun toimittamista Gazassa, vaikka se on antanut kuljetuksille luvan?

- He ovat antaneet kuljetuksille luvan teoriassa, mutta siellä on silti massiivisia esteitä, kuten rajoitukset Gazaan päästettävien rekkojen määrälle. Emmekä tietenkään vie apua sotatoimialueelle. Se tekee toiminnastamme erittäin hankalaa, mutta olemme tottuneet tekemään sitä. Teemme sitä esimerkiksi Sudanissa ja Ukrainassa, sanoo Fletcher.

- Toimitamme apua niin paljon kuin se on vallitsevissa olosuhteissa mahdollista. Meidän on toimittava sellaisissa tilanteissa, joissa olemme, ei sellaisissa, joissa toivoisimme olevamme.

Mitä OCHA on sitten pystynyt toimittamaan Gazaan sen jälkeen, kun Israel salli aloittaa rajoitetut avustuskuljetukset?

- Vauvanruoka on ollut meidän pääprioriteettimme, koska monet vauvat kärsivät aliravitsemuksesta. Olemme kuljettaneet myös energiakeksejä, vehnää, vähän oliiviöljyä ja perustarvikkeita sekä lääkkeitä. Kasvavan tautiriskin vuoksi sinne tarvitaan paljon lääkkeitä. Kesän lähestyessä tietenkin tarvitaan vettä, koska monet kaivot ovat tuhoutuneet.

Fletcher kertoo, että apua pyydetään myös lasten opetukseen. Monet koulut ovat tuhoutuneet Israelin pommituksissa.

Haasteita on myös sen varmistamisessa, ettei OCHA:n kuljetuksia ryöstetä.

- Teemme kovasti töitä varmistaaksemme, että apu menee siviileille eikä sitä ryöstetä. Se on iso haaste. Aina emme siinä onnistu, koska ihmiset ovat epätoivoisia nälänhädän vuoksi.

Omien työntekijöiden turvallisuus myös huolettaa alipääsihteeriä ja hän myöntää, että asia pitää valveilla öisin.

- Me olemme menettäneet Gazassa yli 300 kollegaa viimeisen 1,5 vuoden aikana.

YHDYSVALTOJEN ja Israelin tukema avustusjärjestö Gaza Humanitarian Foundation (GHF) kertoi maanantaina aloittaneensa avustustoiminnan Gazassa. Järjestö on saanut paljon kritiikkiä YK-järjestöiltä.

Nyt toteutettavassa Israelin avustussuunnitelmassa yksityisten toimijoiden on määrä jakaa ruoka-avustuksia gazalaisille muutamista jakelupisteistä, joita valvovat aseistetut vartijat. Suunnitelman taustalla on pyrkimys estää avustusten päätyminen Gazan aseistautuneiden ryhmien käsiin.

YK-järjestöt ovat tyrmänneet Israelin väitteet siitä, että avustuksia päätyisi laajamittaisesti näille ryhmittymille.

GHF on tuttu myös Fletcherille ja hän kertoo YK:n pitäneen useita palavereja Israelin kanssa tästä ”niin sanotusta” humanitaarisesta järjestöstä.

- Olemme kertoneet, että me pystymme toimittamaan apua massiivisesti, jos meille vain sallitaan se. Suunnitelmamme noudattaa humanitaarisia periaatteita ja avunantajat sekä turvallisuusneuvosto kehottavat meitä pysymään tässä suunnitelmassa.

Fletcherin mukaan GHF ei täytä näitä periaatteita.

- Käytetään sotilaallisia keskuksia, määrätään ihmisiä siirtymään eri alueille ja epäinhimillistetään ihmisiä avun toimittamisessa.

Fletcher sanoo, että YK:n työntekijöillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta tehdä yhteistyötä GHF:n kanssa.

- YK:n pääsihteeri ja minä olemme tehneet selväksi, että meidän on jatkettava puolueettomien ja riippumattomien tahojen käyttämistä. Ja kyse ei ole vain meistä, vaan myös rahoittajat edellyttävät sitä.

Miksi se on sitten perustettu?

- Vaikea sanoa. Jos kuuntelee israelilaisia ministereitä, he yrittävät vähentää kansainvälistä painetta menetettyjen ihmishenkien ja nälänhädän vuoksi voidakseen samalla jatkaa sotatoimia. Jos haluaa ymmärtää tällaisissa tilanteissa ihmisten motiiveja, kannattaa kuunnella heidän julkisia puheitaan. Israelin ministerit sanovat aika selvästi, mitä he haluavat: väestön pois Gazasta laajoilta alueilta.

Väestön pakkosiirto on sotarikos, ja se vastaa käytännössä etnistä puhdistusta.