Joko kohta on työntekijän markkinat, aika, jolloin myös duunariammateissa on mahdollisuus kilpailuttaa työnantajia?

Suomessa uhkasi työvoimapula 1980-luvun lopulla, hetki ennen syöksymistä lamaan. Työttömänä oli vain 2,5 prosenttia työvoimasta ja työllisyysaste huiteli 80 prosentin hujakoilla. Tänä päivänä moni ala jälleen valittaa työvoimapulaa, mutta nyt Suomessa on noin 400 000 työtöntä työnhakijaa ja työttömyysaste on noin kahdeksan prosenttia. Heikki Sihto Demokraatti

Tilastokeskuksen mukaan pahin työvoimapula on sosiaali- ja terveysalalla, ravintola- ja matkailualalla sekä rakennusalan ammattilaisissa. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma on korona-aikana pahentunut etenkin palvelualoilla, joilta on lomautusten ja irtisanomisten takia siirtynyt väkeä muille aloille.

ERITYISEN kriittinen tilanne on terveydenhoidossa. Myös siellä koronan tuomat työpaineet ovat osaltaan pahentaneet työvoimapulaa. Mutta hoitajapulassa on pahin edessä vasta lähivuosina, ellei alalle saada nopeasti opiskelijoita ja uusia työntekijöitä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan sosiaali- ja terveysalalla jäi viime vuonna syntymättä 32 000 työpaikkaa, koska tekijöitä ei löytynyt. THL on arvioinut, että sote-alat tarvitsevat vuoteen 2035 mennessä 200 000 uutta työntekijää. Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä on arvioiden mukaan sairaanhoitajista jäämässä eläkkeelle joka neljäs. Terveydenhoitajista ja lähihoitajista on eläköitymässä lähes kolmannes.

Yhteistä sote- ja palvelualojen työvoimapulalle on näiden alojen huono houkuttelevuus, alkaen raskaan työn ja palkan epäsuhdasta sekä imago-ongelmista.

Hoitoalat ovat pitkään vaatineet tuntuvia palkankorotuksia. Työntekijöitä edustavien Tehyn ja Superin vuoden 2022 alun neuvotteluista veikataankin haastavia. Oma paineensa niihin tulee koronasta ja siitä, että vientialat ovat tehneet omat sopimuksensa jo tämän vuoden lopulla. Viime sopimuskierroksella työnantajat onnistuivat pitkälti koordinoimaan vientialojen sopiman palkankorotustason kaikille aloille, vaikka virallisesti Suomen-mallista ei päästykään sopuun. Todennäköisesti myös tällä kierroksella työnantajapuoli haluaa varjella vientialoille tehtävää palkankorotustasoa.

Ravintola-alan yrityksille tehdyissä kyselyissä on käynyt ilmi, että alan tuottavuus koetaan niin huonoksi, että varaa parempiin palkkoihin ei ole. Toisaalta kestävä ratkaisu ei ole sekään, että yhteiskunta tukee matalapalkka-aloja maksamalla osan palkasta tukina tai kansalaispalkkana.

Ravintola- ja matkailualalla neuvotellaan uusi työehtosopimus palkankorotuksineen syyskuussa. Toistaiseksi niin sanottujen duunariammattien palkoissa työvoimapula ei ole näkynyt, mutta nyt tilanne voi olla toinen.

Monen palvelualan ongelma on osa-aikatyön suuri määrä. Alanvaihto alkaa kiinnostaa, jos työntekijä kokee olevansa työpaikalla vain kysynnän mukaan joustava säätövara eikä riittämättömillä työtunneilla tule toimeen. Jos koronasta haluaa hakea jotain hyvää, niin se voi käynnistää työelämässä työpaikkojen vetovoimaa parantavan murroksen, jossa yritykset panostavat aikaisempaa enemmän työntekijöidensä hyvinvointiin ja etuihin myös matalapalkka-aloilla.