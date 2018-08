”Jos presidentti kaataisi työmarkkinasopimuksia, kritiikkiin olisi aihetta. Nyt näin ei ole.” – Lindtman siteerasi kalarunoa ja puolusti presidentti Niinistöä

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman puolusti tasavallan presidentti Sauli Niinistöä SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Vaasassa pitämässään puheenvuorossa.

– Presidentti on hoitanut ulkopolitiikkaa menestyksellisesti ja Suomen etujen mukaisesti.

Lindtman aloitti puheensa lausumalla pätkän Lauri Pohjanpään runoa Dolce far niente, joka alkaa säkeillä ”Hauki se makasi kaislikossa, alla sinilaen, hautuvan kuumassa kaislikossa, päivää paistattaen”.

Myös Presidentti Niinistö julkaisi viime viikolla Facebook-sivuillaan Pohjanpään runon, Niinistön julkaisema runo tosin kulkee nimellä ”Kalajuttu”. Niinistön julkaisu tulkittiin laajasti vastauksena Lauri Nurmen ja Matti Mörttisen aikaisemmin viime viikolla julkaisemaan Niinistö-kirjaan.

Kirjassa väitettiin muun muassa lähteisiin vedoten, että ”Niinistö komensi Fortumin Fennovoimaan”. Lisäksi presidentin esitettiin järjestäneen tapaamisen työmarkkinajärjestöjen kanssa Kiky-sopimuksen alla. Julkisuudessa kysyttiinkin, ylittikö presidentti toimivaltansa ja sekaantuiko hän Suomen sisäpolitiikkaan.

Lindtman nosti puheessaan esiin lausumaansa runoon viitaten, miten jotkut näyttävät Suomessa haluavan, että presidentin pitäisi olla runon kaltainen hauki: Makoilla toimettomana kaislikossa. Lindtman itse korosti olevan hyvä asia, että Niinistö jatkaa Mauno Koiviston, Martti Ahtisaaren, ja Tarja Halosen tavoin aktiivisena toimijana.

– Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen Helsingissä oli tärkeä kansainvälisen vuoropuhelun kannalta. Samalla se oli myös tunnustus Suomen tasapainoiselle ja luotettavalle ulkopoliittiselle linjalle. Ulkopolitiikkaa presidentti on tehnyt hyvässä yhteistyössä hallituksen ja eduskunnan kanssa, Lindtman sanoi.

Jos presidentti kaataisi työmarkkinasopimuksia kritiikkiin olisi aihetta.

Lindtman sivusi puheessaan myös keskustelua presidentin ja työmarkkinajohtajien tapaamisesta.

– Jos presidentti haluaa ja on kykenevä vaikeassa tilanteessa edistämään hyviä työmarkkinasuhteita ja tekee sen yhteistoiminnassa pääministerin, ja jopa opposition, kanssa, on vaikea nähdä, mitä pahaa tässä on, hän totesi.

– Jos presidentti kaataisi työmarkkinasopimuksia tai lietsoisi yhteiskunnallisia vastakohtaisuuksia, kritiikkiin olisi aihetta. Nyt näin ei ole.

Lindtman muistutti, että tietysti SDP:llä oli viime tammikuun presidentinvaaleissa ehdolla myös oma, sosialidemokraattien arvoja ajava kandidaatti. Tammikuussa Suomen kansa kuitenkin valitsi Niinistön.

– Tänään kaiken sekavuuden keskellä on syytä puolustaa istuvaa presidenttiä ja hänen toimintamahdollisuuksiaan. Ulkopolitiikan hoidossa ja kansallisen eheyden vaalimisessa presidentti Niinistö saa arvostuksemme ja täyden tukemme. Suomen etu on aktiivinen, suomalaisten yhteisiä arvoja edustava, yhteistyöhön kykenevä presidentti.