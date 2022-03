”Jos Vapaavuori kantaisi vastuunsa, hän olisi jo eronnut” – Kansanedustaja syyttää Olympiakomitean johtoa valkopesusta

SDP:n kansanedustaja Marko Asellin mukaan Olympiakomitean johdon toiminnasta jää vaikutelma häirintätapausten peittelystä. Asellin mukaan tekoihin on komitean huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta eronneen Mika Lehtimäen tapauksessa ryhdytty vasta, kun julkisuuden paine on käynyt liian suureksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Johtokolmikon uskottavuus on tämän tapauksen myötä peruuttamattomasti menetetty, Asell kirjoittaa Facebookissa.

– Vaikuttaa myös siltä, että Olympiakomiteassa pitkään jatkunut epäasiallinen käytös on puheenjohtajiston siunaamaa. Miltä on mahtanut tuntua häirinnän uhreista, kun Lehtimäki on saanut jatkaa toimintaansa johdon siloitellessa tapahtumia?

Asellin mukaan Olympiakomitean toiminnasta tarvitaan perusteellinen selvitys, joka koskee erityisesti johdon toimintaa.

– Minun on vaikeaa käsittää, miten Olympiakomitean johto voisi jatkaa tilaamansa ulkopuolisen selvityksen ajan kun on ilmiselvää, että selvityksen kohteena on oltava myös Vapaavuoren, (Sari) Multalan ja (Susanna) Rahkamon toiminta.

”Miten kukaan Olympiakomitean hallituksessa voi enää luottaa nykyiseen puheenjohtajistoonsa”

– Jos Vapaavuori kantaisi vastuunsa, hän olisi jo eronnut. Tämän päivän pahoitteluista ja korjausliikkeiden lupauksista jäi kuva valkopesusta. Taitavassa esiintymisessään hän pahoitteli ja pyysi anteeksi kaikkea mahdollista, myönsi pitkän litanian virheitä, joita oli tehnyt, mutta ei siltikään eronnut. Moni muu olisi jo tehnyt tilanteessa johtopäätökset.

Asellin mukaan myös varapuheenjohtajien olisi pitänyt erota.

– He olivat osa salailuryhmää, joista kenellekään ei tullut mieleen, että Lehtimäki ei voi jatkaa tehtävässään. Yksi keskeinen kysymys on: miten kukaan Olympiakomitean hallituksessa voi enää luottaa nykyiseen puheenjohtajistoonsa, Asell kirjoittaa.