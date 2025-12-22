Palkittu politiikan aikakauslehti.
22.12.2025 12:57 ・ Päivitetty: 22.12.2025 12:57

Joulukiire ei haittaa: ministeriö laatii jo asetuksia tammikuun susijahdille

Sudenjälkiä lumessa.

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo saada sudenmetsästystä säätelevät asetukset valmiiksi vielä ennen vuodenvaihdetta, että metsästys pystytään aloittamaan jo tänä talvena.

Metsästyslain muutos, joka poisti suden ympärivuotisen rauhoituksen ja mahdollistaa susien metsästämisen, vahvistettiin maanantaina tasavallan presidentin esittelyssä.

Metsästystä varten tarvittavat asetukset ministeriö aikoo tiedotteensa mukaan saada käsittelyyn valtioneuvoston viimeiseen yleisistuntoon 30. joulukuuta. Tällöin ministeriö ehtisi vielä kertoa tämän vuoden puolella metsästyksen ehdoista, alueellisista kaatolupamääristä ja säännöistä.

Suden kiintiömetsästyskausi alkaisi kaavailujen mukaan tammikuussa ja kestäisi 10. helmikuuta asti. Ensimmäisenä talvena pyyntilupia tulisi poronhoitoalueen ulkopuolelle ehkä sadan suden verran.

MENNEINÄ vuosikymmeninä, kun jahti oli vielä sallittu, susia tavoiteltiin perinteisesti talvisin lippusiimapyyntinä. Tuolloin metsästäjät pyrkivät haulikkojensa kanssa piirittämään saaliinsa pitkällä vaijerilla tai narulla rajatun alueen sisälle.

Vastedes suden rauhoitusajasta ja metsästyksen ajankohdista säädellään vuosittain valtioneuvoston asetuksella.

 

