Journalistiliiton puheenjohtajalta vakavan viesti Demokraatin 125-vuotisjuhlaseminaarissa: Kansalaisen oikeus vastaanottaa tietoa on vaarantunut

Perustuslailla suojattu kansalaisen oikeus vastaanottaa tietoa on Suomen Journalistiliiton puheenjohtajan Hanne Ahon mukaan vaarantunut. Aho puhui sanan- ja lehdistönvapaudesta Demokraatti-lehden 125-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä eilen.

Simo Alastalo Demokraatti

Ahon mukaan sananvapaus ymmärretään liian usein mielipiteen vapautena.

– Mielipiteen ilmaisemiselle on nykyään valtavasti mahdollisuuksia. Meillä ei ole mitään ongelmaa siinä, että mielipiteen vapaus olisi uhattuna.

– Oikeus vastaanottaa tietoa, se mitä meidän perustuslaissa sanotaan, se on uhattuna. Juuri tämän takia lehdistönvapaus on niin hirvittävän tärkeä asia, Aho sanoi Helsingin Paasitornissa järjestetyssä seminaarissa.

Oikeus vastaanottaa tietoa liittyy Ahon mukaan olennaisesti lehdistönvapauteen, joka turvaa kansalaisten oikeuden saada luotettavaa, totuudenmukaista tietoa.

– Lehdistönvapauden ansiosta suomalaiset ovat saaneet tietää esimerkiksi vanhustenhuollon epäkohdista tai Jari Aarnion tekosista. Ilman mediaa moni alaikäisiin kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö olisi jäänyt piiloon. Puhumattakaan niistä tuhansista artikkeleista ja lehtikuvista mitä meille maailmankuvan rakentamiseksi koko ajan tuotetaan.

Luotettavan tiedon tuottaminen ja julkaiseminen on Ahon mukaan monella tapaa vaikeutunut. Muutoksen taustalla on osin median murros.

– Perinteinen lähdekriittisesti toimitettu, faktojen osalta tarkastettu journalismi on ollut talousvaikeuksissa jo kymmenen vuotta. Samaan aikaan sosiaalisen median verkkohuutaminen ja olemattomasti taustoitetun tiedon määrä on räjähtänyt aivan eksponentiaalisesti. Roskaa on aivan liikaa.

”Suomessa on nähty kuinka kaikki päättäjät eivät arvosta lehdistönvapautta.”

Ahon mukaan journalismin kriisi murentaa osaltaan länsimaisten yhteiskuntien faktapohjaisuutta. Ilmiö on havaittavissa kaikkialla Euroopassa.

– Ihmisten on yhä vaikeampaa erottaa sitä mikä on totta ja mikä ei ole totta. Mikä tarkistettua ja faktoihin perustuvaa ja mikä mielipidettä tai löyhäperusteista informaatiota.

Myös poliittinen mielipideilmasto on Ahon mukaan muuttunut lehdistönvapauden vastaiseksi. Taustalla on erityisesti oikeistopopulististen liikkeiden vaikea mediasuhde.

– Populistiset liikkeet kyseenalaistavat voimakkaasti mediaa, kun se tuo esiin heidän maailmankuvastaan poikkeavaa tietoa. Myös Suomessa on nähty kuinka kaikki päättäjät eivät arvosta lehdistönvapautta.

Esimerkiksi vastuullisen median tuottamaa luotettavaa tietoa on Ahon mukaan väitetty julkisuudessa valeuutisiksi.

– Kun kansansuosiota nauttiva poliitikko jatkuvasti halveksii mediaa, kansan enemmistö voi kääntyä vastustamaan lehdistönvapautta ja hyväksyä median toiminnan rajoittamisen.

Viime vuosina näin on tapahtunut esimerkiksi Thaimaassa ja Unkarissa. Suomen Kuvalehti uutisoi tiistaina, että Unkarin hallitus on antanut tiedotusvälineille ohjeet mitä saa uutisoida ja mitä ei.

– Ensimmäisenä kiellettyjen listalla olivat uutiset kansainvälisistä ihmisoikeusjärjestöistä. Jos Greta Thunbergistä haluaa uutisoida, pitää ensin kysyä lupa valvojalta.

”Valheet johtavat siihen, että emme kohta usko enää mihinkään.”

Suomi on edelleen lehdistönvapaudessa maailman kärkeä. Maailman mittakaavassa lehdistönvapaus on silti heikentynyt. Eniten se on Ahon mukaan heikentynyt Euroopassa.

– Lehdistövapautta pitää kannatella niin kuin kaikkia muitakin asioita demokratiassa. Panimme Journalistiliitossa ilolla merkille, että hallitusohjelmassa lukee, että hallitus tulee parantamaan vastuullisen median toimintaedellytyksiä eli käytännössä tukemaan lehdistönvapautta. Se on hirvittävän tärkeätä.

Eräs lehdistönvapautta heikentävä ilmiö ovat internetissä leviävät valeuutiset. Ahon mukaan niitä vastaan taistellaan parhaiten luotettavalla tiedolla, työllä mitä tieteentekijät ja journalistit tekevät.

– On tärkeätä muistaa, ettei valhe johda siihen, että alamme uskoa valheisiin. Valheet johtavat siihen, että emme kohta usko enää mihinkään.

– Silloin kun journalisteja uhkaillaan hiljaiseksi, sananvapaus muuttuu loukkaamisen oikeudeksi ja tietoa nimitetään valeuutisiksi, kaikkien pitää herätä. Olemme nähneet miten kansan mieliä hallitaan suljetuissa yhteiskunnissa propagandan avulla. Siksi vallankaappaajat ottavat aina ensimmäiseksi haltuunsa tv-tornit ja toimitukset.

Nyt Ahon mukaan samaa kehitystä seurataan avoimessa yhteiskunnassa.