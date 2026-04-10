10.4.2026 08:20 ・ Päivitetty: 10.4.2026 08:49

JSN: Kahdelle lehdelle langettava

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on antanut langettavat päätökset Helsingin Sanomille ja Metsästys ja Kalastus -lehdelle. Langettavan saaneet jutut kertoivat Afrikassa yhdyshenkilönä toimineesta suomalaisesta poliisista sekä kaikuluotaimista.

JSN:n mukaan Helsingin Sanomien jutussa yhdyshenkilö joutui niin kielteiseen julkisuuteen, että hänelle olisi pitänyt antaa mahdollisuus esittää oma kantansa jo samassa yhteydessä.

- Neuvosto ei pystynyt lehden vastausten pohjalta vakuuttumaan siitä, että tavoittelu oli jutun luonteeseen nähden riittävää. Kun lehti kuitenkin päätti julkaista jutun, olisi sen neuvoston arvion mukaan tullut harkita tarkemmin, millaisia yhdyshenkilöä koskevia väitteitä jutussa julkaistiin tai kertoa hänestä vähemmän tunnistettavasti, perustelee JSN päätöstään.

Metsästys ja Kalastus -lehden jutun kirjoittaja puolestaan oli esiintynyt myös kalastustarvikkeita jälleenmyyvän yrityksen mainosvideolla. Mainosvideolla testattiin samaa kaikuluotainta ja -anturia, joita jutussa käsiteltiin. Avustaja sai videosta myös rahallisen korvauksen.

- Tämänkaltaiset kytkökset ovat omiaan rapauttamaan yleisön luottamusta journalismiin, ja siksi niistä pitäisi vähintään kertoa avoimesti yleisölle, JSN perustelee.

Ilta-Sanomat puolestaan sai JSN:ltä vapauttavan päätöksen jutusta, jossa kerrottiin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan paikan kohun saattelemana jättäneen kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) Venäjä-kytköksistä.

JSN:n mukaan Ilta-Sanomien jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä ja Kiljusta kuultiin riittävästi. JSN katsoo myös, että asemansa takia Kiljusen oli kestettävä toimintansa kriittistä arviointia.

Vapauttavat saivat myös Karjalan Heili kirjallisuustapahtumasta kirjoittaneen avustajan kaksoisroolia koskeneesta kantelusta, Yle prosentin ja prosenttiyksikön sekoittamista koskeneesta kantelusta sekä Hämeen Sanomat kiinteistöjen bulvaanikauppaepäilyjä koskeneesta kantelusta.

