19.12.2025 12:59 ・ Päivitetty: 19.12.2025 12:59
JSN: Neljä langettavaa, joista kaksi Helsingin Sanomille
Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi joulukuun kokouksessaan neljä langettavaa päätöstä.
Helsingin Sanomat (HS) sai kaksi langettavaa päätöstä olennaisen asiavirheen korjaamatta jättämisestä.
Toisessa HS:n jutussa väitettiin virheellisesti, että saksalaispoliitikko olisi sanonut, ettei Adolf Hitler ollut natsi.
Päätoimittaja Erja Yläjärven mukaan toimitus on tapauksen jälkeen pyrkinyt parantamaan oikaisuprosessiaan, jotta vastaavat tahattomat laiminlyönnit vältettäisiin.
HS korjasi virheet vasta saatuaan tiedon JSN:lle tehdyistä kanteluista.
Iltalehti sai langettavan päätöksen julkaistuaan rikoksesta epäillyn nimen jo esitutkintavaiheessa. Neuvoston mukaan nimen julkaisu ei ollut perusteltua.
Neljäs langettava päätös annettiin MTV:lle. Se sai huomautuksen olennaisesta asiavirheestä ja sen puutteellisesta korjaamisesta.
