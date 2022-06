JSN ottaa käsittelyyn presidenttiparin pojan kuvaamisen ja pääministeri Marinista otetun paparazzikuvan

Julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn sekä Seiska-lehden paparazzikuvan pääministeri Sanna Marinista (sd.) että kantelut presidenttipari Sauli Niinistön ja Jenni Haukion pojan kuvaamisesta ja kuvien julkaisemisesta. Johannes Ijäs Demokraatti

JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen kertoo Demokraatille, että Seiskan kuvasta jutussa ”Paparazzi iski: kireät trikoot myötäilivät Sanna Marinin huipputreenattua peppua – kuva!” oli tullut yksi yksityishenkilön tekemä kantelu.

– Kyse kantelussa oli ihmisarvon loukkaamisesta ja yksityiselämän suojan loukkaamisesta. JSN ottaa asian käsittelyyn ihmisarvon loukkaamisen näkökulmasta, Hyvönen sanoo.

Presidenttiparin pojan julkaisemisesta oli tullut kaksi kantelua, jotka molemmat kohdistuivat Iltalehteen.

– JSN:n perussopimuksessa sanotaan, että asiaa ei oteta käsiteltäväksi ilman asianomaisen suostumusta, jos siihen ei ole erityisen painavia syitä. Tässä tapauksessa on erityisen painavia syitä, koska kysymys hämmentää sekä vanhempia että mediaa, mitä julkisella paikalla saa kuvata ja mitä saa julkaista. Tasavallan presidentti itsekin totesi jossakin haastattelussaan toivovansa, että media ja JSN tätä kysymystä käsittelisivät. Se tulee nyt kanteluiden kautta käsiteltäväksi, Hyvönen kertoo.

Vaikka presidentin pojasta urheilukatsomossa vanhempineen on julkaistu useassa muussakin mediassa kuin Iltalehdessä, JSN pyytää asiaan vastaukset Iltalehdeltä ja kuvan ottaneelta Lehtikuvalta.

Vielä ennen kokousta Hyvönen kertoo harkitsevansa, laajentaako hän asian koskemaan myös muita kuvan julkaisseita medioita.

Yleensä on pitäydytty siihen, että kantelusta johtuvat JSN:n toimet kohdistuvat siihen mediaan, joka niissä mainitaan. Nyt mainittu oli vain Iltalehti, mutta JSN:llä on mahdollisuus perussopimuksensa mukaan ottaa asioita myös oma-aloitteisesti käsittelyyn. Näin kävi tässä vaiheessa Lehtikuvan osalta Hyvösen päätöksellä.

– Journalistien ohjeiden mukaan julkisella paikalla kuvaaminen on lähtökohtaisesti sallittua, mutta kyse on siitä, mitä kuvaamisessa ja sen julkaisemisessa on otettava huomioon, Hyvönen toteaa liittyen presidenttiparin pojan kuvaamiseen.

JSN käsittelee sekä Marinista otettua paparazzikuvaa että presidenttipain pojan kuvaamista kokouksessaan 31. elokuuta.

Uutista tarkennettu ja muokattu viimeksi kello 13.30