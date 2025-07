Juha Kankkunen Jyväskylän MM-rallin aattona: ”Silloin katsotaan, kuka on mies ja kuka on poika”

Toyotan tallipäällikkö Juha Kankkunen tietää, että ensi sunnuntaina, kun Jyväskylän MM-rallissa ajetaan legendaarisella Ouninpohjan tiellä sunnuntain lisäpisteistä ja viimeisen ek:n bonuspisteistä – pelissä on yhteensä 10 MM-lisäpoisteen potti. Pertti Knuuttila

– Silloin katsotaan, kuka on mies ja kuka on poika, lataa Kankkunen selvät sävelet, mistä rallissa on pohjimmiltaan kyse.

Ouninpohjan erikoiskoe ajetaan kahteen kertaan, josta muodostuu koko sunnuntain reitti. Yhteismitaltaan 47,96 ek-kilometriä.

Helteistä huolimatta Keski-Suomen sorarännit eivät ole rutikuivia, hyvä pito voi yllättää.

– Perjantain lenkillä uutta mursketta ja korjattua tietä. Torpparia on vähän, mutta lauantaina sitä on paljon, jopa normaalia enemmän, tiesi Jari-Matti Latvala, joka starttaa 40-vuotisjuhlaralliinsa ja Jyskälään nyt 20. kerran.

74. Jyväskylän ralli starttaa torstai-iltana ikonisella Harjun erikoiskokeella.

Rallin MM-sarjan yhdeksäs osakilpailu alkaa herkullisista asetelmista ja osanottajalista on täydellinen kovalle otatukselle: Kuka taitaa nyt Keski-Suomen nopeat ja vaikeat sorarännit nopeiten?

MM-sarjan ykkönen Viron ja Huyndain Ott Tänak lähtee auraamaan reittiä torstaina ja perjantaina. MM-sarjan pistetilanteen mukaisesti käännetyssä järjestyksessä.

Helmikuun Ruotsin rallista MM-johtoa hallussaan pitänyt Toyotan walesilainen Elfyn Evans lähtee kakkosena reitille auraamaan Tänakin jäljissä.

Soraralleissa on tyypillistä, että perjantaina kärjessä startanneet kärsivät irtosorasta, eivätkä löydä pitoa. Nyt saattaa olla toisin.

Touko-kesäkuun sateet ovat kastelleet sorateiden rungot hyvin. Kosteaa soraa löytyy – etenkin varjoisilta metsäosuuksilta. Tosin aukeilla paikoilla, johon aurinko on paahtanut, kuulalaakerisoraa on paljon putsattavaksi.

Pito vaihtelee ja tien lukemisen taito nousee tärkeäksi. Lisäksi viime päivien, jopa nuotituksen jälkeen paikalliset ukkoskuurot ovat muuttaneet tien pitoa ja kosteutta.

Eli yllätysmomentteja tulee riittämään ja torpparinasvalttia on kilometri tolkulla, jopa paikoissa, joissa sitä ei tavallisesti nähdä.

Renkaat ovat nousseet koko kauden aikana jatkuvaksi puheenaiheeksi. Korealainen Hankook otti italialaisen Pirellin paikan MM-sarjan rengastoimittajana. Siihen tottuminen on toisilta onnistunut ja toisilta ei.

Viroon asti MM-johdossa ollut Evans kommentoi Tartossa yhdellä sanalla.

– Laiska, ”lazy”. Se tarkoittaa, että se on epätarkka ajaa. Se on rakenteeltaan vahva ja kestävä, mutta luottamuksen saaminen on haastavaa, kertoi Evans.

MM-sarjan nelossijalta Jyskälään lähtevä Toyotan Kalle Rovanperä on tuskaillut uuden renkaan kanssa eniten soralla.

– Kyllä laiska on hyvä suomenkielinen käsite kuvaamaan rengasta. Vetopito ja jarrupito ovat ok, mutta se on epätarkka ajaa. Se on huono, selvitti Kalle rengaspulmaansa.

– Renkaiden ja auton säätöjen saaminen yhteen on vaikeaa. Jos et luota renkaan käyttäytymiseen kovavauhtisissa mutkissa ja miten jätöstä pääsee vauhdilla ulos, niin vaikeaa ajaa huippuvauhtia, summasi Rovanperä tilannetta Tartossa.

KIMURANTIN tilanteesta tekee Toyotan sisällä 23-vuotiaan Oliver Solbergin käsittämätön, näytöstyylinen voitto Virossa – heti ensimmäisessä rallissa, kun hänelle annettiin mahdollisuus ajaa Rally1 – Toyotalla.

Tilanteen käsittelyä helpottaa, että loppukauden Solberg keskittyy MM-jahtiin Rally2-autolla.

– Oliverilta oli Virossa 100 %:sta työtä. Olen nähnyt hänen autonsa datan. Uskomatonta nuorelta pojalta. Hän on löytänyt hyvän ajotyylin ralli kakkosella, selvitti Kankkunen.

Tallipäällikkö Kankkunen ei ole tilanteesta huolestunut, vaikka Hyundait (Tänak ja Thierry Neuville) ottivat Virossa sijat kaksi ja kolme.

– Seitsemästä rallista kahdeksan voittoa. En pidä tilannetta katastrofina. Meillä on ollut hyvät testit. Kalle oli testin jälkeen vähän positiivisempi. Elfynin ei tarvitse lähteä ykkösenä reitille. Seb (Ogier) on ok, kuten aina. Hän saa Takan Viron auton, jossa on uusi moottori ja voimansiirto. (Katsuta). Taka saa täysin uuden auton tänne. Pystymme parempaan kuin aiemmin.

Renkaita Kankkunen kommentoi myös.

– Pitää olla Suomen kovalla soralla yli kahden barin paineet, että rengas ei heilu ja pito on parempi.

Rallin seremoniallinen startti on tänään keskiviikkona Jyväskylän satamassa. Rallin maali on sunnuntaina Jyväskylässä, jonne kuljettajaparien on selviydyttävä 307,22 ek-kilometrin ja 1093,17 siirtymäkilometrin jälkeen.