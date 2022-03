Jukka Jalosen mukaan KHL jäänee historiaan Suomen osalta: ”Pelaajien pitää funtsia, missä he jatkossa pelaavat”

Runsaan vuosikymmenen mittainen ajanjakso toi suomalaisille huippukiekkoilijoille suuren määrän miljonääritason työpaikkoja maailman toiseksi parhaassa jääkiekkosarjassa. Olympiakultaa Pekingissä voittaneen Suomen jääkiekkomaajoukkueen ydin muodostui KHL-pelaajista.

- Kyllä sillä on ollut kohtuullisen iso merkitys, maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen vastasi kysymykseen KHL:n merkityksestä suomalaiselle kiekkoilulle.

Jalonen osallistui maajoukkueen mediatilaisuuteen etäyhteydellä, koska oli saanut koronavirustartunnan.

- KHL hyvine ulkomaalaisvahvistuksineen on ollut Euroopan kovin sarja. Moni pelaaja on mennyt eteenpäin ja sitä kautta A-maajoukkue on hyötynyt. Jokereiden mukanaolo on ollut kova juttu. Monet suomalaispelaajat ovat päässeet pelaamaan huippujoukkueita vastaan. Se on vienyt eteenpäin sekä pelaajia että valmentajia, Jalonen sanoi.