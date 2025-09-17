Ulkomaat
17.9.2025 09:38 ・ Päivitetty: 17.9.2025 09:39
Julija Navalnaja: Aleksei Navalnyi myrkytettiin
Vuonna 2024 kuolleen venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin leski Julija Navalnaja sanoo viestipalvelu X:ssä, että hänen miehensä oli myrkytetty.
Navalnaja kertoo, että Navalnyin biologisia näytteitä vietiin ulkomaille analysoitaviksi kahteen erilliseen laboratorioon. Toisistaan riippumattomat laboratoriot päätyivät hänen mukaansa siihen, että Navalnyi oli myrkytetty.
Navalnyi kuoli Venäjällä vankeudessa viime vuoden helmikuussa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.