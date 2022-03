”Julkisen sektorin henkilöstö kantaa Suomea kriisistä kriisiin” – JHL, Jyty ja Juko jättivät Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt ovat jättäneet Tampereen ja Kuopion kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelijalle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lakkovaroituksessa ovat mukana Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ja Julkisen alan unioni Jau, jonka muodostavat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Jyty.

Työntekijäjärjestöt pyrkivät työtaistelutoimilla vauhdittamaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. Kaksipäiväisen lakon Tampereella ja Kuopiossa on määrä alkaa vuorokauden vaihtuessa tiistaina 29.maaliskuuta ja päättyä keskiviikkona ennen puoltayötä. Lakkoon ryhdytään, jos osapuolet eivät ole päässeet neuvottelupöydässä sopuun ennen tätä. Lakkovaroitus on jo toinen. Maanantaina JHL, Jyty ja Juko jättivät Jyväskylän ja Rovaniemen kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen. Lakko alkaisi näissä kaupungeissa 23. maaliskuuta ja päättyisi 24. maaliskuuta.

Lakkovaroitus koskee kaikkia kunta-alan sopimuksia: kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta, sote-sopimusta, opetushenkilöstön, tuntipalkkaisten, lääkäreiden ja teknisen henkilöstön sopimuksia. Lisäksi lakkovaroitus koskee JHL:n ja Jytyn osalta kuntien omistamissa yhtiöissä noudatettavaa avaintes-sopimusta.

– Tavoitteenamme on tietenkin sopimus, ei lakkoilu. Myös kunta-alan ammattilaisten palkkojen on kuitenkin oltava oikealla tasolla tehtäviin nähden. Nyt on reilujen korotusten aika, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo tiedotteessa.

Jukon hallituksen ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa, että lukuisissa kunta-alan ammateissa on jo päällä tai uhkaa työvoimapula.

– Henkilöstön saatavuus vaikeutuu entisestään, elleivät työehdot ole kilpailukykyisiä. Nyt ovat käsillä viimeiset hetket osoittaa kuntatyön arvostus myös palkoilla, Luukkainen vaatii.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine puolestaan huomauttaa, että tutkimusten mukaan erityisesti varhaiskasvatus, koulut ja sote-ala ovat kriisissä.

– Lapset, nuoret ja perheet ovat kriisissä. Julkisen sektorin henkilöstö kantaa Suomea kriisistä kriisiin. Ukrainan pakolaiset lisäävät palvelutarvetta. Nyt on laitettava palkat kuntoon palkkaohjelmalla, Niemi-Laine vaatii.

Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Viime kerralla neuvoteltiin pandemian, nyt sotauutisten varjossa.

Akavan Erityisalat kertoo omassa tiedotteessaan tukevansa Jukon esitystä kunta-alan kattavasta palkkaohjelmasta. Ammattiliiton jäsenet ovat mukana Jukon lakkovaroituksessa Tampereelle. Liiton jäsenet työskentelevät muun muassa kaupungin kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa sekä hallinnossa.

– Tulevaan sopimukseen tarvitaan monivuotinen palkkaohjelma, jotta kunnat saavat pidettyä parhaat asiantuntijat tuottamaan ihmisten tarvitsemat kuntapalvelut. Tämä on naisvaltaisille palkkakuopassa oleville kuntajäsenillemme äärimmäisen tärkeä tavoite, neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisaari Akavan Erityisaloista sanoo.

Tiedotteessa luonnehditaan liiton edustavan useita alipalkattuja ammattiryhmiä kuntasektorilla. Esimerkeiksi liitto nostaa korkeakoulutetun kirjastonhoitajan, jonka kokonaisansio on keskimäärin 2757 euroa kuukaudessa, museoamanuenssin (2832 euroa), ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen nuoriso-ohjaajan (2547 euroa) ja kulttuurituottajan (2828 euroa).

– Nämä palkat eivät ole missään suhteessa työn vaativuuteen, edellytettyihin vastuisiin ja koulutukseen. Kunta-alan palkansaajien kokonaisansiot olivat keskimäärin 3 372 euroa kuukaudessa, Korpisaari sanoo viitaten viimeisimpiin palkkatilastoihin vuodelta 2020.

– Viime kerralla neuvoteltiin pandemian, nyt sotauutisten varjossa. Tällaisessa tilanteessa kuntapalveluiden merkitys korostuu, sillä ne rakentavat arjen perusturvaa, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja sivistystä. On aivan välttämätöntä, että tämän turvaverkon tekijät saavat työstään oikeudenmukaisen korvauksen ja jaksavat tehdä työnsä laadukkaasti, Korpisaari sanoo.

Korpisaari huomauttaa, että paljon puhutaan siitä, miten sairauksien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy on sekä inhimillisesti katsoen oikein että kansantaloudellisesti kannattavaa.

– Päättäjien tulee muistaa, että asiantuntevilla kirjasto-, kulttuuri-, museo-, liikunta- ja nuorisopalveluilla on valtava huono-osaisuutta torjuva vaikutus. Vaikka hyvinvointialueet nyt syntyvät, kuntiin jää olennaisen tärkeitä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja, hän sanoo.

Sosiaalialan palkat on saatava vastaamaan työn vastuuta.

Lakkoon osallistuvat kaikki kuntasektorin Jukoon kuuluvat liitot, joiden joukossa on myös Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Talentia huomauttaa, että lakko olisi toteutuessaan laaja, sillä sen piiriin kuuluvat muiden muassa sosionomit, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja kuraattorit. Lakon ulkopuolelle rajataan vain työtehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi työtaistelun ulkopuolella ovat kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät, Talentia listaa tiedotteessaan.

– Sosiaalialan korkeakoulutetut huolehtivat tukea tarvitsevista, myös näinä vaikeina aikoina. Nyt on näytettävä konkreettisesti, että heidän työtään arvostetaan. Sosiaalialan palkat on saatava vastaamaan työn vastuuta, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Talentian mukaan alan palkkaongelmien lisäksi työhyvinvoinnissa on syvälle juurtuneita ongelmia ja työntekijöiden vaihtuvuus on huomattavan suurta. Lisäksi Kuopiossa ja Pohjois-Savossa palkat ovat alemmalla tasolla kuin muualla Suomessa, liitto kertoo. Erityisen haastava tilanne on Talentian mukaan varhaiskasvatuksessa ja lastensuojelussa, jossa uusia työntekijöitä ei matalan palkan vuoksi saada rekrytoitua.

Talentian Pohjois-Savon alueyhdistyksen puheenjohtaja Reetta Turunen kertoo tiedotteessa, että työtaistelutoimiin on varauduttu ja lakkovalmius on Kuopiossa hyvä.

– Kuopiossa lakkovalmiuden aistitaan olevan hyvä ja me jukolaiset puhalletaan yhteen hiileen. Nyt on tositoimien aika, jotta tilanne saadaan vielä käännettyä paremmaksi kaikkien pohjoissavolaisten kannalta, Turunen sanoo.

Talentia tavoittelee neuvotteluissa monivuotista palkkaohjelmaa sosiaalialan korkeakoulutetuille. Myös työn vuoksi tapahtuva matkustaminen on Talentian mukaan korvattava eikä työaikaa saa pidentää.

– On ehdottoman tärkeää saada tulevaan sopimukseen monivuotinen palkkaohjelma, jotta osaajat eivät karkaa tältä alalta. Palkkaohjelmaan sisältyvien korotusten avulla saataisiin palkat vastaamaan työn vaativuutta ja työhön vaadittavaa korkeaa osaamista, Karsio toteaa.

Juttua täydennetty Talentian osuudella.