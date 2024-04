Juristiliitolta älähdys oikeusministerin toimista – vaatii puolueetonta selvitystä poliittisen vaikuttamisen rajoista

Akavalainen Juristiliitto vaatii laillisuusvalvojilta puolueetonta selvitystä poliittisen vaikuttamisen rajoista oikeusvaltiossa. Demokraatti Demokraatti

Liitto viittaa muun muassa Helsingin Sanomien uutiseen, jossa kerrotaan oikeusministeri Leena Meren (ps.) puuttuneen oikeuslaitoksen riippumattomuutta edistävän työryhmän työhön.

HS kertoo Meren muuttaneen yllättäen työryhmän toimeksiantoa. Perustuslakia muuttamaan pyrkivän lakiesityksen sijaan ryhmän tehtävänä on nyt laatia taustaselvitys. Alun perin kyse oli tuomioistuimia, tuomareita ja syyttäjiä koskevien riippumattomuussäännösten kirjaamisesta perustuslakiin.

– Juristiliitossa olemme todella vakavin mielin seuranneet viime päivien medianostoja siitä, miten jo asetettujen työryhmien toimeksiantoihin ja jäsenyyksiin on vaikutettu poliittisella ohjauksella. Kehitys on saamassa niin huolestuttavia piirteitä, että se on katkaistava alkuunsa, Juristiliiton puheenjohtaja Tuula Linna kirjoittaa blogissaan.

– Juristiliitto vaati puolueetonta selvitystä laillisuusvalvojilta siitä, missä menevät oikeusvaltiossa poliittisen vaikuttamisen rajat. Selvitys tulee käynnistää välittömästi ja tutkia kaikki ministeriöt poliittisen vaikuttamisen asianmukaisuuden osalta.

LINNA kertoo toimineensa aikoinaan 20 vuotta oikeusministeriössä lainvalmistelijana ja tottuneensa siellä ajattelemaan, että ensin asiaa kootaan selvittämään joko mahdollisimman puolueeton asiantuntijatyöryhmä tai työryhmä, jossa vastakkaiset intressit ovat tasapuolisesti edustettuna. Sen jälkeen työryhmän ehdotus lähtee lausuntokierrokselle, jossa lausunnonantajat valitaan objektiivisin kriteerein mahdollisimman tasapuolisesti.

– Kun lausuntopalaute on saatu, ryhdytään valmistelemaan hallituksen esitystä. Tässä vaiheessa – siis vasta tässä vaiheessa – astuu kuvaan mukaan poliittinen ohjaus. Jos ministeri päättää toisin kuin työryhmä tai haluaa jättää ottamatta huomioon lausuntopalautteen, ministeri joutuu tekemään sen avoimesti ja poliittisella vastuullaan, Linna toteaa.

– Eduskunta saa silloin esityksen, joka on valmisteltu avoimesti ja jossa ministerin ”kädenjälki” näkyy siinä, mihin suuntaan hallituksen esitystä on ohjattu. Eduskunta voi sivuuttaa poliittisen ohjauksen ja päätyä työryhmän tai lausuntopalautteen kannalle.

– Näin demokratia toimii oikeusvaltiossa – tai on ainakin tähän saakka toiminut. Vaadimme, että näin sen tulee toimia jatkossakin.

JURISTILIITTO kutsuu kaikki jäsenjärjestönsä ja muut sidosryhmänsä ilmaisemaan voimakkaasti mielipiteensä.

– Emme voi vain jäädä ihmettelemään, missä ovat ministeriöiden virkamiesten lojaalisuuden rajat, missä on laillisuusvalvojan havahtumisen piste – ja missä viipyy kansalaismielipiteen poliittinen paine. Olemme tulleet pisteeseen, jossa Suomi-niminen oikeusvaltio kaipaa huomiotamme.

Suomen Tuomariliitto kirjoittaa puolestaan viestipalvelu X:ssä asiaan liittyen, että tuomareiden riippumattomuus on turvattava perustuslaissa.