Juristiliiton puheenjohtaja: Miksi tuomioistuinten riippumattomuuden kirjaaminen perustustalakiin ei saa varauksetonta kannatusta?

– Keskustelu on enemmän kuin tervetullutta. Kyse ei ole vain yksittäisistä työryhmistä ja niiden toimeksiannoista, vaan suuremmista pinnan alla kytevistä kysymyksistä, hän kirjoittaa.

– Tuomareiden riippumattomuus on oikeusvaltion keskeistä perustaa. Koska tuomareiden riippumattomuuden kirjaaminen perustuslakiin vaatii parlamentaarisen yhteisymmärryksen, asia ei etene, jollei siitä päästä aitoon yhteiskunnalliseen konsensukseen.

Hallitusohjelmassa linjataan, että tuomioistuinten riippumattomuutta vahvistetaan lisäämällä tuomarien pysyvien virkojen määrää. Linnan huomio kiinnittyy siihen, ettei niiden riippumattomuutta ole sitouduttu vahvistamaan perustuslakikirjauksella. Linna huomauttaa, että tällaista kirjausta valmistelevan työryhmän tehtävänantoa muutettiin ja vedottiin siihen, ettei perustuslakiin tehtävää kirjausta ole hallitusohjelmassa. Linnan mukaan keskeistä on kysyä, miksi näin on.

– Onko kyse siitä, että tuomareiden määrää koskevalla kirjauksella hallitusneuvotteluissa on saatu sopu aikaan riippumattomuuskysymyksessä? Jos näin on, olisi tärkeää perata ne juurisyyt, joiden vuoksi perustuslakikirjaus ei ehkä saa kaikkien varauksetonta kannatusta ja kysyä, mitä haittaa tällaisesta kirjauksesta on. Sitä emme tiedä, milloin kirjauksesta saattaa olla hyötyä esimerkiksi ulkoisten uhkatekijöiden alla.