Ulkomaat
31.10.2025 10:26 ・ Päivitetty: 31.10.2025 10:27
Juristit pöyristyivät: Ranskan oikeusministeri kyläili Sarkozyn luona vankilassa
Ranskan oikeusministeriä Gerald Darmaninia syytetään virkaansa sopimattomasta puolueellisuudesta.
Darmanin kävi keskiviikkona tapaamassa vanhaa ystäväänsä, vankilassa rangaistustaan suorittavaa Ranskan entistä presidenttiä Nicolas Sarkozya ja keskusteli samalla tämän turvallisuusjärjestelyistä.
Aikaisemmin Darmanin oli kertonut olevansa ”erittäin surullinen” Sarkozyn tuomiosta.
Kolmisenkymmentä asianajajaa on tehnyt valituksen erityistuomioistuimeen, joka valvoo ministerien toimia. Valituksen mukaan Darmanin on ottanut kantaa asiaan, jossa hänen asemansa perusteella tulisi olla puolueeton.
MINISTERI on perustellut visiittiään sillä, että hänen velvollisuutensa oikeusministerinä on huolehtia ex-presidentin turvallisuudesta vankilassa.
Sarkozy on Darmaninin entinen poliittinen mentori.
Vuosina 2007-2012 Ranskaa johtanut Sarkozy tuomittiin syyskuussa viiden vuoden vankeusrangaistukseen. Tuomio liittyy hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitukseen.
Kommentit
