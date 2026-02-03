Palkittu politiikan aikakauslehti.
Politiikka

3.2.2026 10:52 ・ Päivitetty: 3.2.2026 11:26

Jussi Halla-aho jatkaa eduskunnan puhemiehenä – kasvatti äänimääräänsä viime vuodesta

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) onnitteli puhemieheksi valittua perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa eduskunnan täysistunnossa 3. helmikuuta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho jatkaa eduskunnan puhemiehenä.

Demokraatti

Demokraatti

Halla-aho valittiin jatkokaudelle eduskunnan kevätistuntokauden ensimmäisessä täysistunnossa tiistaina 116 äänellä.

Vaali oli muodoltaan suljettu lippuäänestys, jossa toimivat ääntenlaskijoina neljän suurimman puolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

HALLA-AHO valittiin viime vuonna puhemieheksi 105 äänellä ja vuonna 2024 91 äänellä. Pian eduskuntavaalien jälkeen kesäkuussa 2023 Halla-aho sai puhemiehen vaalissa 134 ääntä.

Lähihistorian alhaisin kannatus puhemiehen vaalissa nähtiin vuonna 2010, kun Sauli Niinistö valittiin puhemieheksi 89 äänellä.

Puhemies valitaan tavanmukaisesti toiseksi suurimman hallituspuolueen edustajista.

Täydennetty klo 13.23.

