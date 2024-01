Jussi Saramo paljasti, ketä äänestää toisella kierroksella

Saramo aikoo tukea valitsijayhdistyksen ehdokasta Pekka Haavistoa.

– Itse teen valinnan Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston välillä pääosin poliittisin perustein. Vaikka Haaviston viimeaikaiset linjaukset esimerkiksi palestiinalaisten oikeuksiin ovat olleet vääriä, on hänen edustamansa pitkä linja ollut hyvä. Presidentti on ennen kaikkea ulkopolitiikan johtaja, Saramo muun muassa kirjoittaa.

Saramo toteaa olleensa presidentti Sauli Niinistön kanssa monista sisäpolitiikkaan liittyvistä asioista eri mieltä, mutta arvostanut hänen harkitsevaa ulkopolitiikkaansa.

– Niinistölle Suomen etu ja turvallisuus on aina ollut etusijalla ja minusta on ollut koko maailman kannalta hyvä, ettei presidenttimme ole halunnut ehdoin tahdoin tuoda jännitteitä ja kriisejä meidän rajoillemme. Nyt kun Suomi on Naton jäsen, olen pitänyt tärkeänä, että Suomi on Natossa yksi Pohjoismaa, eikä Itä-Euroopan pohjoinen etuvartio. Stubb sanoi vaaleissa kannattavansa Lin tavoin opin ottamista Norjalta, joka on ollut pitkään Naton jäsen. Hän ei kuitenkaan kannata Norjan linjan ydintä – oman alueen rauhoittamista ydinaseilta ja pysyviltä vierailta joukoilta, Saramo kirjoittaa.