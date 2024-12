“Tämä sumutus ei meiltä mene lävitse” – Tuppuraisen mukaan hallitus kääntää keskustelua Krista Kiurun persoonaan

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo hallituksen yrittävän kääntää keskustelun itselleen kiusallisesta yöpäivystysten karsimisesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) puheenjohtajan Krista Kiurun (sd.) persoonaan. Simo Alastalo Demokraatti

Osa hallituspuolueita edustavista StV:n jäsenistä on syyttänyt Kiurua hallituksen lakiesitysten viivästyttämisestä muun muassa ylipitkiä puheenvuoroja pitämällä. Perussuomalaisten kansanedustaja Pia Sillanpää on puhunut Iltalehdessä jopa työpaikkakiusaamisesta. Tuppurainen pitää syytettä kohtuuttomana.

– Me tunnemme Krista Kiurun persoonallisena poliitikkona, jolla on tapana keskittyä asioihin juurta jaksaen. Tässä ei kuitenkaan ole kysymys Krista Kiurun persoonasta, vaan näistä vaikeista, kiusallisista asioista, joista hallitus haluaa kääntää huomion pois Krista Kiurun persoonaan. Tämä sumutus ei meiltä mene lävitse. Krista Kiuru nauttii SDP:n eduskuntaryhmän luottamusta, Tuppurainen totesi medialle eduskunnan Valtiosalissa keskiviikkona.

Valiokunnan syksyä hän luonnehti todella työlääksi. Kiuru itse on puhunut aiemmin jopa historiallisesta työtaakasta, jossa StV on joutunut muutaman viikon kuluessa käsittelemään yli 20 hallituksen lakiesitystä. Tuppuraisen mukaan ruuhka on toistunut StV:ssä syysistuntokauden lopulla.

– Näyttää siltä, että aina näin joulun lähestyessä siellä tunteet kuumenevat ja ylilyöntejä on tapahtunut. On tapahtunut myös hallituspuolueiden toimesta.

Ylilyönnit ovat tihkuneet myös julkisuuteen. Kiuru on huomauttanut muun muassa valiokunnan varajäsentä Martin Paasia (kok.) hänen käyttäytymisestään valiokunnan istunnossa. Media on raportoinut myös välikohtauksesta tauon aikana.

– Nyt on syytä nähdä, että tähän kovaan työruuhkaan on syypää maan hallitus, joka on tuonut poikkeuksellisen määrän lakiesityksiä valiokuntaan, osan niistä myöhässä. Esityksiä, jotka ovat huonosti valmisteltuja. Tästä huolimatta valiokunta on onnistunut saamaan merkittävät lait kuten esimerkiksi sairaalaverkkoa koskevan lain ja vammaispalvelulain käsittelyyn eduskunnan täysistuntosaliin, Tuppurainen sanoo. Lisää aiheesta Laiho esittää sote-valiokunnan jakamista kahteen – ”Tällä hetkellä ei tahdota pysyä eduskunnan työtahdissa”

StV:n varapuheenjohtaja, kokoomuksen Mia Laiho on esittänyt valiokunnan jakamista kahdeksi erilliseksi valiokunnaksi. Ajatuksena on ollut, että sosiaaliturvaan liittyvät asiat hoidettaisiin yhdessä valiokunnassa ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvät asiat toisessa – vastaavalla tavalla kuin ne on ministeriössä jaettu ministerien kesken.

Tuppurainen ei suoraan tyrmää ajatusta mutta katsoo, että jakamiseen ei pitäisi ryhtyä ilman painavia perusteluja.

– On selvää, että valiokunnan työskentelytapoja tulee tarkastella. Nyt, kun tiedämme, että myös puhemiehet ovat olleet seuraamassa StV:n työskentelyä, niin on hyvä myös eduskunnan johdosta esittää näkemyksiä millä tavalla StV:n työtaakkaa ja sen toimintatapoja voitaisiin kehittää ja helpottaa.

Keskustelu sopisi Tuppuraisen mukaan esimerkiksi puhemiesneuvostossa käytäväksi. Hän huomauttaa, että sote-uudistuksen ideana on nimenomaan ollut käsitellä sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa yhtenä kokonaisuutena. Sosiaalivakuutuskysymykset kuuluvat Tuppuraisen mukaan kansalaisten näkökulmasta samaan hyvinvointivaltion kokonaisuuteen kuin terveydenhuoltokin.

– Ei saa syntyjä kapeikkoja, joissa palvelut tai etuudet sitten erilaisten kapeikkojen vuoksi heikkenisivät tavallliselle kansalaiselle.

Tuppurainen uudistaisi ensisijaisesti StV:n työtapoja.

– Esimerkiksi kuulemisia niin, että niitä voitaisiin hoitaa aiempaa enemmän kirjallisesti ja etänä.