Jyrähdys kokoomuksesta – verkkokalastuskieltoa jatkettava norpan suojelemiseksi

Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos vaatii Saimaan verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun.

Vuornoksen mukaan myöskään muikkuverkkojen kieltoaikaa ei pidä lyhentää, vaan se tulee yhdenmukaistaa muun verkkokalastuksen rajoitusten kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi 8. tammikuuta ehdotuksen Saimaan kalastusrajoituksiksi vuosille 2026-2031.

– Erittäin uhanalaisien saimaannorppien kalanpyydyskuolemia tulee Metsähallituksen tietoon edelleen vuosittain 5-6 kappaletta. Todellinen määrä norppakuolemia on suurempi. Jo nykytilanne vaarantaa saimaannorppakannan kasvun ja lajin elinvoimaistumisen, sillä pyydyksiin kuolee liian suuri määrä vuotuisesta norppakannan kasvusta. Erityisen haitalliseksi tilanteen tekee se, että kalapyydyksiin kuolee erityisesti nuoria saimaannorppayksilöitä ja kuutteja, Vuornos sanoo tiedotteessaan.

VERKKOKALASTUSKIELLON jatkamisella heinäkuun loppuun voitaisiin Vuornoksen mukaan vähentää saimaannorppien kuolemia ja turvata saimaannorppakannan vahvistuminen.

– Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen laji ja siksi ehdotus muikkuverkkojen rajoitusten lyhentämisestä tuntuu vastuuttomalta, johon juhannuskalan saaminen ei voi olla riittävä peruste. Saimaannorppa on vain Suomessa esiintyvä hyljelaji, jonka suojelusta suomalaisilla on aivan erityinen vastuu.

”Saimaannorpan suojelu, jos jokin, on isänmaallista toimintaa”

Vuornos pitää hyvänä nykyisten rajoitusten maantieteellistä laajennusta, mutta jatkovalmistelussa olisi luontevaa tehdä muitakin kiristyksiä suhteessa nykyiseen asetukseen. Vuornoksen mukaan tuntuu siltä, että Suomessa ei ole aivan sisäistetty sitä, että luontokadon pysäyttäminen vaatii nykyistä voimakkaampia toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

– Suomalainen luonto pitäisi jättää nykyistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville. Monessa kohtaa luonnontila Suomessa edelleen heikkenee, mutta Saimaannorpan osalta olisi mahdollisuus tehdä merkittäviä vahvistavia toimia. Yksi sellainen olisi verkkokalastuskiellon laajentaminen heinäkuulle. Tuntuu siltä, että Saimaannorpan ainutlaatuisuutta ja arvoa suomalaisen luonnon monimuotoisuuden kannalta ei vieläkään riittävästi tunnisteta.

– Saimaannorpan suojelu, jos jokin, on isänmaallista toimintaa, jolla turvataan Suomen ainoan kotoperäisen nisäkäslajin elinvoimaisuus. Sen, jos minkä, luulisi sopivan myös tämän hallituksen pirtaan.