Jyty: Kuntasektorilla ei ole enää mitään leikattavaa – työttömyys ”säästöillä” kyllä lisääntyy

Ammattiliitto Jyty toivoo hallituksen keskittyvän riihessä työllisyystoimiin leikkaamisen sijaan. Demokraatti Demokraatti

– Tuoreet työllisyyslukemat ovat synkkää luettavaa. Nyt tarvitaan panoksia työllisyyden edistämiseen. Tässä kuntien työllisyyspalvelut ovat avainasemassa, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo järjestön tiedotteessa.

Työvoimapalvelut siirtyivät vuoden 2025 alussa kuntien ja työllisyysalueiden vastuulle jo valmiiksi vajaalla rahoituksella. Nyt valtiovarainministeriön budjettiesitys sisältää yhteensä 150 miljoonan euron lisäleikkaukset kuntien valtionosuuksiin vuodelle 2026. Ministeriön tavoitteena on kohdentaa säästöt muun muassa byrokratian vähentämiseen.

– Kuntasektori on käynyt viime vuosina läpi isoja leikkauksia – säästökohteita ei yksinkertaisesti ole enää jäljellä. Hallinnossa tai tukitoiminnoissa ei löydy karsittavaa, Voima huomauttaa.

VOIMA muistuttaa hallitusta sen omista työllisyyden edistämiseen liittyvistä tavoitteista, joita ovat muun muassa yhdenvertaiset palvelut ja matalan työllisyysasteen ryhmien työllistymisen parantaminen.

– Kuntien rahoitusleikkaukset vaikuttaisivat väistämättä myös työllisyyspalveluihin. Tämä on voimakkaasti ristiriidassa hallituksen omien tavoitteiden kanssa, ja hallitus sahaisi leikkauksilla näin omaa oksaansa, Voima toteaa.

Lisäksi leikkaukset kuntarahoituksesta lisäävät Voiman mukaan ennemmin tai myöhemmin menoja muilla sektoreilla.

– Esimerkiksi jos ennaltaehkäisevistä kuntapalveluista, kuten nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalveluista leikataan, lasku siirtyy moninkertaisena maksettavaksi hyvinvointialueille, kun sosiaali- ja terveysmenot lisääntyvät, Voima sanoo.

JYTY pitää tiedotteessa käsittämättömänä, että nykyisessä taloustilanteessa ollaan tekemässä merkittäviä verohelpotuksia suurituloisille ja yrityksille samaan aikaan, kun pieni- ja keskituloisiin kohdistetaan rajuja leikkauksia.

Jytyn mukaan ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeuden poisto on yksi, suoraan työntekijään kohdistuva leikkaus.

Liitto vastustaa hallituksen esitystä poistamisesta ja korostaa lausunnossaan muun muassa sitä, että ammattiliiton jäsenmaksu on lainsäädännössä katsottu tulonhankkimismenoksi, sillä liitot neuvottelevat jäseniään koskevista työsuhteen ehdoista ja palkanmuodostuksesta.

– Tulonhankkimismeno on oikeus vähentää verotuksessa. Jos jäsenmaksun verovähennyksen poistaminen toteutetaan, sitä voidaan pitää jopa erittäin poikkeuksellisena verosanktiona. Valtiontalouden kannalta tällä ei ole mitään tekemistä, vaan poisto on puhtaasti ideologinen päätös, Voima sanoo.

JYTY korostaa myös pelastustoiminnan talous- ja henkilöstöresurssien turvaamista budjettiriihessä. Haastavasta taloustilanteesta huolimatta hyvinvointialueiden on huolehdittava lakisääteisten ja laadukkaiden pelastuspalvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä.

– Kansalaisten on saatava apua hädän hetkellä, ja pelastustoimen on säilytettävä toimintakykynsä poikkeusoloissa ja yllättävissä turvallisuuskriiseissä. Tämä edellyttää myös pelastusalan oppilaitosten riittävää rahoitusta – siitä ei ole varaa leikata, Voima kommentoi.