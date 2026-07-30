Jyväskylän 75. kilvanajo alkaa – kestävätkö sateiden pehmittämät tiet?

Jyväskylän MM-rallin 75. painos polkaistaan käyntiin tänä iltana Harjun legendaarisella kaupunkierikoiskokeella. Pertti Knuuttila

Tosi tarkoituksella sen saloihin päästään heti perjantaiaamusta, kun rallin reitti suuntaa Jyväskylän pohjoispuolelle aina Konnevedelle asti. Torstaina testierikoiskokeen kommentit kääntyivät nopeasti toisenlaiseen Jyväskylään, joka nyt ajetaan sateiden pehmentämillä teillä.

– Pehmeää on. Meidän kärkiautot eivät tule häviämään niin paljon kuin Virossa, jossa oli rutikuivaa. Maalaisasvaltti antaa hyvän pidon, eikä löysää hiekkaa ole nyt paljoa. Tie on syvältä kostea ja reunoihin ei voi luottaa yhtään, eikä voi roikuttaa yhtään, summasi Toyotan tallipäällikkö Juha Kankkunen Suomen MM-ralli keliolosuhteet keskisuomalaisella kokemuksella.

Perjantaille startataan MM-sarjan pistetilanteen mukaisessa järjestyksessä. Kankkunen kertoi olevansa tyytyväinen, jos kaksi Toyotaa on podiumilla sunnuntaina.

Kymmenettä maailmanmestaruuttaan jahtaava Ranskan Sebastien Ogier käänsi kärppänä tilanteen edukseen.

– Tie oli kostea ja olosuhde oli hyvä. Reunat ovat pehmeät ja ensimmäisellä ajokerralla tiet kestävät, mutta toinen ajokerta voi olla jo vaikea. Vain voitto tyydyttää täältä ja siihen on saumat. Kärki tulee olemaan kova ja siitä pidän, että on tiukkaa, kiteytti Ogier, joka lähtee reitille neljäntenä Viron voittajan ja MM-kolmosen Sami Pajarin jälkiin.

Ogierin kartturina nähdään rallin kahdeksankertainen maailmanmestari Julien Ingrassia, joka tekee paluun mestarin vierelle rallikommentaattorin roolista. Lisää aiheesta Sami Pajari dominoi Tartossa – Jyväskylään huippujännittävä välienselvittely?

– Tämä on juhlapäivä ja suuri kunnia saada olla täällä jälleen ajopuku päällä. Tämä on vaativa ja nopea kilpailu. Nyt yksi päivä täällä kalastamassa ennen rallia muuttui täysin, sanoi Ingrassia.

MM-sarjan ykkönen Walesin Elfyn Evansilla oli selvät pasmat ennen rallin starttia.

– Tavoite on saada pisteitä enemmän kuin muut. En halua menettää etumatkaani. Nyt on vähemmän löysää aurattavana ja tiet ovat pehmeät. Ei ole pölyä. Tien reunat saattavat olla minulle pieni etu ensimmäisellä ajokerralla – toisella tilanne on tasaisempi, ennusti sarjaa 25 pisteellä johtava Evans.

Hyundain ranskalaisella ”tohtori” Adrien Fourmaux’lla oli myös tilanteesta kattava analyysi.

– Teiden reunat tulevat pettämään ja kivet sekä peruskallio tulevat esille nopeammin. Kysymys on myös onnesta. Ei vain siitä, että tulee puhtaasti.

Pajarille rallin ennakkosuosikille Keski-Suomen olosuhde oli tiedossa ja merkille pantu.

– Kyllä ne tiet voivat pettää jo ensimmäisellä ajokerralla. Se voi tehdä ylläreitä. Jarrupaikoissa ja jätöissä se voi ”imaista”, tiesi Pajari.

– Ei ole mitään salaisuutta, että toivoisin – niin kuin moni muukin penkalla, että voitettaisiin täällä. Viitteitä on olemassa, että sama Virossa saavutettu flow jatkuu, jaksoi lahtelainen Pajari rauhallisesti vastailla moniin kysymyksiin voitosta ja uteluihin paineista.

Pajari otti isännän ottein aamun testi-ek:n ensimmäisellä vedolla luulot pois ja oli Ogieria 0,3 sekuntia nopeampi 4,12 kilometrillä.

Hyundain kolmatta autoa ajavalla, pieksämäkeläisellä Esapekka Lapilla ei ollut tiedossa lääkkeitä vauhdin löytämiseksi ja Viron mollivoittoisuuden taittamiseksi.

– Se on selvinnyt, että Virossa tapoin vauhdin joissain hitaissa mutkissa ja risteyksissä. Toiset vedot ovat parempia, mutta ensimmäiset ovat myrkkyä meille. Uudet pätkät Sydänmaa ja Hoho eivät ole tuttuja, eikä niistä ole saatavissa kotikenttäetua. Renkaissa sivuttaispito on erilainen, johon on löydettävä oikea ajotapa, selvitti Lappi.

Jyväskylän Harjulle kokoonnutaan viimeisen kerran kuulemaan nykyisten Rally1-autojen mylvintää ja vauhtia. Ensi kauden tulevista säännöistä, jotka odottavat vielä viimeisiä vahvistuksia, oli aina sanavalmiilla Lapilla yksi parhaimmista tilannetta kuvaavista kiteytyksistä.

– Tilanne näyttää sekavalta. Täytyy olla aika ”hardcore” fani, että ymmärtää, millä ajetaan. Ja ehkä siltikään ymmärretä, lausui Lappi.

Samaan aikaan kun todistetaan yhden aikakauden päätöstä, nähdään Jyskälässä Ralli2-autoissa ilahduttava paluu. Stellantis Motorsportin Lancia tekee tehdastallina paluun Keski-Suomen rallipoluille Ypsilon HF mallillaan. Tosin sen junioritiimin, 2C:n ranskalainen Leo Rossel lähtee MM-sarjan parhaimpana, neljänneltä tilalta kesyttämään sillä nopeita sorateitä.

Ralli2-autojen MM-sarjaa johtavalla Roope Korhosella tulee olemaan kova puhde puolustaakseen viime vuotista voittoaan.

– Vain voittoon voi olla tyytyväinen, kuten viime vuonna. Heti alusta on oltava hereillä – ei voi jäädä yhtään katsomaan miten muut tulevat. Tosin lähtöpaikka heti Ralli-ykkösten perään on vähän huono, näki tilanteen laukaalainen Korhonen.

Puolassa viime viikonloppuna EM-rallin voittoon ajanut Teemu Suninen oli aavistuksen huolissaan valmistautumisestaan kiireisen kilvanajon ja matkustamisen johdosta.

– Normaali valmistautuminen on yleensä viikon. Nyt se jäi vähiin ja varmaan sinne pöydälle tulee joitakin minuutteja jäämään. Mutta auto toimii ja mies toimii. Tiukkaa tulee olemaan. Jos Virossa kolme kuskia ajavat 300 kilometriä ja maalissa on eroa kymmenen sekunnin sisällä ja sitten tähän lisätään vielä kolmesta neljään kovaa kuskia, niin yksi spinni, moottorin sammutus muuttaa jo pelin tai se tappio on siinä, selvitti Suninen tasaväkistä kamppailua Ralli2:n puolella.

– Tyytyväinen pitää olla, että on päässyt ajamaan paljon ja huippu autoilla. Tavoitteena on tallipaikka ensi kaudelle. En tiedä mikä siihen riittää, jatkoi Jyskälässä nyt Toyotaan hyppäävä Suninen.

Virossa vauhdin hukannut Mikko Heikkilä ei ollut löytänyt siihen selvää syytä.

– Kyllä kone oikealla alueella on ollut, ettei se sieltä selitystä löytynyt. Olen ajatellut, että tässä on kaksi rallia antaa näyttöjä ja se toinen meni nyt noin. Ja nyt tässä on yksi jäljellä. Nyt nähdään, löytyykö ja riittääkö kyyti. Kärki ajaa kymmenyksistä kilpaa, sanoi nurmijärveläinen Heikkilä.