Jyväskylän MM-rallissa lisätään puita 50. kerran – “Suomen nopein nosturiauton kuljettaja” avaa suunnitelmansa

Ensimmäisissä olympialaisissa ei kalastajia hyväksytty kisaamaan purjehduksessa, koska heidät tulkittiin ammattilaisiksi. Toisin on vuonna 2024 Jyväskylän MM-rallissa, joka ajetaan nyt 50. kerran. Pertti Knuuttila

Enemmän tai vähemmän ammattiautoilijoita on lähdössä paljon ja ammattilaisuus ei ole rasite – usein päinvastoin.

Mikko Heikkilä ei pahastu, jos häntä kutsutaan Suomen nopeimmaksi nosturiauton kuljettajaksi.

Heikkilä edustaa yksityiskuljettajien genreä, jotka hankkivat itse taustavoimineen rahoituksen rallin ajamiseen. Toisin kuin tehdaskuljettajat, joille maksetaan ajamisesta.

– Ei siinä mitään, voi noinkin sanoa. Tosin en ole kahteen vuoteen ”oikeita töitä” tehnyt vaan työt ovat olleet rallin ympärillä. Sitä ennen ajoin kyllä kaikenlaisia autoja; tankki-, kuorma- ja nosturiautoja, selvittää edellisessä Latvian MM-rallissa Rally2-autoissa toiseksi ajanut vantaalainen.

Heikkilä käskee Jyväskylässä italialaisen Stepfive Motorsportin Toyota Yaris Rally2-autoa.

– Nyt aamun shakedownissa löysin kiven sisäkurvista ja rengas rikkoutui. Mutta hyvin mielin lähdetään liikenteeseen. Keskitytään siihen, että saa itsestä kaiken irti. Meillä on ylipainoinen auto, selvitti Heikkilä näkemystään huhuun, jonka mukaan Sami Pajari olisi ajanut jopa 60 kg kevyemmällä Toyotalla kuin muut saman merkin kuskit alkukaudella.

– En usko tuohon. Mutta toisaalta ei meillä ole mahdollisuutta mistään selvittää, mikä on totuus, koska ei painoja punnituksista missään julkaista. Todellisuudessa kartturi ja kuski vaikuttavat myös paljon. Minä olen yksistään yhtä painava kuin joissain autoissa kuljettajapari yhteensä, selvitti väkevän kokoinen Heikkilä.

Uusintaa Heikkilän ja Pajarin sekuntitaistelusta ei nyt nähdä Latvian tapaan, koska Pajari käskyttää MM-sarjan promoottorin tukemana Jyskälässä Toyotan hybridi Rally1-autoa. Mutta Rally2:n MM-sarjaa johtavan Skoda-kuski Oliver Solbergin kanssa on kunnon otatus edessä.

Rally2:n MM-sarjan kakkonen Pajari lähtee nyt täysverisellä autolla heti muun kuuman ryhmän perään reitille.

– Pito voi vaihdella tosi paljon mutkasta toiseen. Se vaatii keskittymistä. Ajaminen ei ole fyysisesti raskaampaa. Itse asiassa hallinta laitteet ovat mielestäni kevyemmät käyttää kuin Rally2-autossa. Reaktioajat ovat sitten vastaavasti pienemmät. Ehkä sitä on haluttu kompensoida. G-voimia on enemmän ja auto lämpiää sisältä enemmän, koska pakoputki kulkee sisäkautta, vertaili Pajari ennen torstai-illan starttia tositoimiin ja rallin ensimmäiselle erikoikoiskokeelle Harjun vesitornin tuplakiertoon.

JYVÄSKYLÄSSÄ on virtuaalinen shikaani, jonka tavoite laskea autojen keskinopeuksia nopeilla erikoiskokeilla jakaa kuljettajien näkemyksiä paljon. Ja taktiikat ovat erilaiset.

– Meillä kartturi eli Enni (Mälkönen) sanoo, kun gps-boksiin tulee vihreä valo eli 60km/h nopeusalennus on tehty. Kyllä minäkin sen näkisin, mutta se vaatii kurkkimista alas konsoliin ja silloin katse tiestä on poissa, selvitti Pajari.

Rallin kahdeksankertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ei pidä virtuaalista shikaania ja sen toteutusta onnistuneena.

– Helpompi olisi laittaa ihan tavallinen nopeuden tutkanäyttö tienvarteen, kuten on koulujen ja kylien kohdilla. Tämä on liian häiriöherkkä systeemi, sanoi Ogier.

Jyväskylään haastajan paikalta lähtevä pieksämäkeläinen Esapekka Lappi on samoilla linjoilla Ogierin kanssa.

– Kyllä siinä paljon viiveitä. Nopeus laskee helposti liikaa, koska vihreävalo ei syty. Ja varmasti eri autoissa voi viivekin olla erilainen. Helposti hukkuu sekunti tai kaksi, joiden takaisin ajaminen on kovan työn takana.

Muutoin Hyundain Lappi hehkui tyytyväisyyttä.

– Paras ralli ja lyhyt matka kotoa. Nytkin olin vielä maanantaina pojan kanssa lenkillä kotona. Siitä jäi hyvä fiilis. Sisäkurvit alkavat olla sateiden pehmentämiä, koska tasaisesti on tullut vettä. Päivä päivältä pehmenee enemmän. Tie räjähtää pehmeydestä. Pitää ajaa aggressiivisemmin ja pyörä sutii enemmän, selvitti Lappi.

– Latviassa sulivat renkaat alle. Kyllä takapää tanssii hypyissä. Mutta jos ajattelee, että rallissa 30 hyppyä ja 2000 kurvia, niin kyllä kaarteiden käyttäytyminen ratkaisee. Sen tanssin kyllä pystyy hanskalla paikkaamaan. Käytettiin jopa jokeri, että saatiin takapää kuntoon, kertoi Lappi ennen starttia Harjulle.

– Ei se (Harju) minun suosikki ole, mutta ihan ok. Se on pakko olla ja kuuluu tähän ralliin, siellä on aina niin valtavasti yleisöä, sanoi Lappi luottavaisena kykyynsä ajaa jopa rallin voitosta.

MM-sarjaa johtava Hyundain Thierry Neuville on luottavainen autoonsa ja sen takapäähän.

– Kyllä se saatiin jo viime vuonna hyväksi. Se sama kuin viime vuonna. Fiilis on hyvä. Ja ensi vuonna ajan ainakin vielä rallin MM-sarjaa, vahvisti belgialainen Neuville, joka johtaa MM-sarjaa kahdeksalla pisteellä ennen tallitoveri Viron Ott Tänakia.

ENSIMMÄISTÄ Jyväskylän voittoa metsästämään lähtevä liekkipipoinen Kalle Rovanperä tuskaili myös ennen starttia virtuaalisista shikaaneista.

– Siellä on eri viiveet eri autoissa. Kuski ei näe, milloin valo vihreä. Kartturin hommia katsoa, kun valo syttyy, selvitti aina tiivissanainen Rovanperä.

Hänen fanipaitojensa selässä lukee tänä vuonna ”Puita”.

– Kyllä sen voi tulkita, että lisätään lämpöä tai nostetaan painetta höyrykoneessa. Mutta voi se olla sitäkin, että lisätään puita vaikka nuotioon, selvitti Kalle sloganin etymologiaa.

– Pehmeää oli, siellä voi tulla mitä vain, kun leikataan sisäkurveihin. Kiviä löytyy varmasti, ennakoi Rovanperä.

Aikeistaan suorittaa varusmiespalvelus loppuun oli Rovanperä aiemmilla linjoillaan.

– Minulla on vielä aikaa se tehdä. Sen aika on sitten, kun se on sopivaa.

Ensi vuonna rallin ajamisen jatkamista hän piti ”suht varmana”. Mutta ei sataprosenttisen varmana.

Varmaa on, että Jyskälän nopealla ja haastavalla reitillä nähdään huimaa vauhtileikittelyä, jossa voi tänä vuonna selviytyminen virheettä ja alati muuttuvissa sääoloissa nousta ratkaisijan rooliin. Rallissa ajetaan 305,69 ek-kilometriä.

Pisin päivä on lauantai, jolloin ajetaan 144,22 ek-kilometriä, sisältäen pitkässä muodossa kahteen kertaan ajettava 32,98 km:n legendaarinen Ouninpohja.

Voittajaa juhlittaan asian mukaisin menoin sunnuntaina Jyväskylän Paviljongin maalirampilla kello 15.00.