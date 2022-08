Jyväskylässä vedetään fiilispohjalta, saako Kalle Rovanperä ensimmäisensä? – ”Vaikea valita paikkaa, missä yrittää kovaa aikaa”

Jyväskylän MM-rallin alustunnelmissa oli kuljettajien yleisimmin käytetty sana ”fiilis”. Tuntuu siltä, että ensimmäistä kertaa Rally1 hybridiautoilla kisattavaan ”Jyskälään” ovat kuskit starttaamassa fiilispohjalta. Pertti Knuuttila

Iso sija on annettu myös yleisön pääsylle koronarajoitusten jälkeen reitille ja että ralli ajetaan osapuilleen omalla paikallaan MM-kalenterissa. Kaksi rallin pisintä erikoiskoetta nousevat ennakkokaavailuissa kisan ratkaisupätkiksi: 21,69 kilometrin legendaarinen Laukaan Lankamaa sekä uusi, 20,65 kilometrin Jämsän Vekkula, jonka osia on aiemmin ajettu Ehikkinä.

Molemmat ajetaan kahteen kertaan. Vekkula ajetaan lauantain kahden symmetrisen lenkin päätöspätkänä, rallin ratkaisuhetkinä.

Puuppolainen, monacolaistunut Kalle Rovanperä lähtee hakemaan ensimmäistä voittoaan kotikisassaan selvässä 83 pisteen MM-johdossa Toyotan ykkössuosikkina. Kalle ja kartturi Jonne Halttunen ovat nakuttaneet viisi voittoa kauden seitsemästä rallista.

– Hyvät fiilikset. Kotikisa on aina hyvä. Kuivaa oli nuotituksessa. Yöllä tulee vettä ja perjantainakin sataa. Ei haittaa kosteus yhtään. Perjantaina pitää katsoa, eikä hävitä liikaa aikaa, ennakoi Rovanperä rallin aattona.

Hän starttaa perjantaina aura-autona MM-ykkösenä.

– Toivottavasti tänä vuonna on hyvä fiilis auton kanssa. Pitää fiksusti ajatella ja ajaa loppukausi järkevästi. Lankamaa on hieno pätkä ja Vekkulassa tuli hankala fiilis, summasi Rovanperä rallin kahta uutta ja kahta pisintä erikoiskoetta. Lankamaata ei Rovanperä ole ajanut koskaan ja Vekkula, entinen Ehikki, on täysin uudessa muodossa nykykuskeille.

– Lankamaalla on paljon auraamista. Vekkula lauantaina on tekninen, vaikka keskellä onkin nopea osuus. Pari kertaa täytyy videolta katsoa, miten olosuhteet ovat muuttuneet, suunnitteli Rovanperä valmistautumistaan.

– Ralliin ei ole paras lähteä ekana. Vaikea valita paikkaa, missä yrittää kovaa aikaa. Se on mentävä aika paljon fiilispohjalta. Jälkikäteen näkee sitten, missä vauhti osui nappiin, sanoi 21-vuotias Rovanperä.

MM-SARJAN kakkonen, Hyundain belgialainen Thierry Neuville ei osannut sanoa varmaksi, edistyikö tiimi Jämsän seudun viikon testeissä.

– En osaa sanoa. Pieniä askelia oikeaan suuntaan otimme. Mutta vaikea sanoa, kun ei voi verrata muiden aikoihin. Ei ole tietoa, kuinka nopeita muut ovat. Virossa olivat isot erot. On ihme, jos yllämme podium-vauhtiin, sanoi antautuneen oloinen Neuville.

– Toivon kuivaa keliä. Lankamaan olen ajanut 2013 tähän suuntaan. Vekkula on hyvä sekoitus. Siellä on nopea osuus ja sitten hyvin teknistä ja kapeaa osuutta, sanoi Neuville.

MM-KOLMONEN, Hyundain virolainen Ott Tänak oli tyytyväinen puolentoista päivän Suomen testeihin.

– Meillä on nyt parempi paketti kuin Virossa kolme viikkoa sitten. Olemme paremmin valmistautuneet. Saatiin autoa paremmaksi, nyt on luottoa. Olemme paremmin ikkunassa, jossa meidän kuuluu olla. Sade voi täällä parantaa pitoa. Sitä ei koskaan tapahdu virolaisella soralla. Vähän märkää olisi parempi kuin pölyävää kuivaa, sanoi Tänak, kaksinkertainen Jyväskylän voittaja.

Näyttää vahvasti siltä, että 71. Jyväskylän MM-ralli ajetaan vahvassa Jyskän Toyotan jäsentenvälisenä. Myös tiimipäällikkö Jari-Matti Latvala alleviivasi, että on huomattava, että heidän tallistaan löytyvät kaksi Jyväskylän jo urallaan valloittanutta kuskia.

Viime vuonna walesilainen Elfyn Evans ja viimeisin suomalaisvoittaja Esapekka Lappi (2017). Lisäksi Toyotan pakkaa täydentää kuusi vuotta Jyväskylässä asunut japanilainen Takamoto Katsuta.

– Jos iso vesisade, sadekuuro tulee, voi vaikuttaa lopputuloksiin kuten kävi Virossa. Nyt Takamotolla hyvä lähtöpaikka, jos pito ei paljoa vaihtele, ennusti Latvala.

– Kyllä tavoitteeni on ajaa täällä podiumille. Kärkiviisikkoon on minimitavoite, paukautti Katsuta luottavaisena.

– Tosin kaikki meidän kuskimme ovat täällä kovia, joten virheille ei jää yhtään sijaa, sanoi Katsuta.

Jopa Rovanperä tunnusti lehdistötilaisuudessa, että tämä on enemmän Katsutan kotiralli, kun hän asuu täällä.

PIEKSÄMÄKELÄINEN Lappi on luottavainen tämän vuoden ralliin.

– Hyvä ja rentofiilis lähteä. On saanut ajaa enemmän kuin viime vuonna. Testeissä löysimme isoja juttuja etuiskunvaimentimiin, mentiin eteenpäin. Ehkä lähtöpaikasta ei niin paljon hyötyä kuin kuivemmalla, sanoi Lappi.

– Vekkula tuntui vaikealta. Se ei ole leveä ja paljon vaikeita kulmia ja nopeus on kuitenkin kova. Siellä täytyy leikata joka paikassa, missä vain voi. Pohja-aikoja yritän alusta asti. Yritän puskea, mutta en osaa yhtään sanoa missä osuu kohdilleen. Lankamaa ajetaan nyt eri suuntaan ja se on varmasti rajussa kunnossa, kun ajetaan toiseen kertaan. Vehkeet ovat nyt kaikilla tiimissä samalla viivalla, sanoi Lappi.

Kolmannen tehdastallin M-Sportin Fordien menestys lepää irlantilaisen Craig Breenin ja kiuruvetisen, Rally1-autossa ensi esiintymisen tekevän Jari Huttusen käsissä. Breen ajoi viime vuonna Hyundailla Jyväskylässä kolmanneksi.

– Podiumille yritän, kuten viime vuonna. Yritän nauttia nyt myös teknisemmistä osista erikoiskokeilla. Niitä on etenkin uudella ek:lla Vekkulassa. Nyt tuntui olevan vähemmän reitillä vähemmän oransseja leikkauksen estotolppia. Se on hyvä – voi ajaa vapaammin, sanoi Breen.

– Järkevästi ja rauhallisesti aloitan. Lankamaa tuntui kivalta. Vekkulasta en tykännyt nuotituksessa. Tosi kovavauhtinen on koko pätkä. MM-sarjaa kiertäessä on rutiini tullut nuotitukseen ja siitä jäi hyvä fiilis. Vähemmän tuntuu olevan oransseja tolppia kuin aiemmin, sanoi Huttunen.

RALLY2-LUOKASSA nähdään Jyväskylässä kova kotimainen kilvanajo. Skodan Emil Lindholm ottaa mittaa Hyundain Teemu Sunisesta. Kaksikon haastavat SM-sarjan kuljettajat Teemu Asunmaa, Mikko Heikkilä ja Eerik Pietarinen. Myös Sami Pajari on mukana luokassa, vaikka päätavoite onkin Rally3-luokan MM-taistossa, jonka viimeinen osakilpailu ajetaan Kreikassa. Uusi-seelantilainen Hayden Paddon on myös haastaja, kuten virolaiset Egon Kaur ja Georg Linnamäe.

Torstai-aamun 4,48 kilometrin ”mutteritestissä” pohjat ajoi Rovanperä. Lappi oli toisena puolisekuntia hitaampana ja Tänak kolmas 0,9 Kallesta. Katsuta oli neljäs 1,3 sekunnin takamatkalla. Ensikertalainen Huttunen oli 3,1 sekuntia hitaampi.

Torstai-iltana ralli alkaa perinteisellä Harjun yleisöpyörityksellä. Kauden kahdeksannessa MM-rallissa Jyväskylässä ajetaan yhteensä 322,61 erikoiskoekilometriä. Rallin pisin päivä on lauantai, jolloin ajetaan 150,30 ek-kilometriä. Voittajaa juhlitaan sunnuntaina Jyväskylän Palviljongin podiumilla klo 16.00.