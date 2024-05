Käänne? – Reserviläisvarusteiden verovähennysoikeus saattaa toteutua sittenkin

Demokraatti uutisoi viime viikolla, että reserviläisvarusteiden verovähennysoikeus ei toteudu, sillä valtiovarainministeriöltä on tullut asialle täystyrmäys. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallitusohjelmaan kirjattiin viime vuonna hanke reserviläisten ostamien, maanpuolustusta tukevien varusteiden kuten maastoasujen, kypärien, luotiliivien ja muiden suojavälineiden verovähennysoikeuksien selvittämisestä. Tarkoitus oli parantaa puolustuskykyä kannustamalla reserviläisiä hankkimaan itselleen paremmin sopivia varusteita.

Demokraatin tietojen mukaan valtiovarainministeriö (VM) on selvittänyt asiaa, ja pitää verovähennysten toteuttamista käytännössä mahdottomana.

Selvityksessään ministeriön vero-osasto toteaa, että täsmätarvikkeiden vähennysoikeus olisi verotusjärjestelmälle ongelmallinen. Se maksaisi valtiolle tässä taloustilanteessa liikaa eikä se ministeriön mielestä olisi tehokkain tapa kohdentaa julkista tukea maanpuolustukseen.

PUOLUSTUSVALIOKUNNAN kokoomuslainen jäsen Timo Heinonen ennakoi tänään viestipalvelu X:ssä, ettei VM:n kanta ratkaise asiaa lopullisesti.

– Reserviläisten verovähennysoikeudessa ei ole kyse talous- eikä veropolitiikasta vaan kyse on turvallisuuspolitiikasta. Demokraatin uutisoima lausunto oli aika odotettu eli että valtiovarainministeriö ei tämäntyyppisiin verovähennyksiin suhtaudu kovin innokkaasti tai myötämielisesti. Se voi olla jopa vastahankainen, mutta kyllä meidän tavoite on, että se mitä on lähdetty tavoittelemaan ja mikä on myös hallitusohjelmaan kirjattu, myös toteutetaan. Eli etsitään ratkaisuja, miten verovähennysoikeus voidaan tehdä. Siinä on kyse kuitenkin aika merkittävästä asiasta, Heinonen sanoo Demokraatille.

Hän jatkaa, että reserviläisiin perustuvassa Puolustusvoimissa on erittäin paljon materiaalia, jota hankitaan tällä hetkellä itse.

– Meidän tavoite on, että sitä voitaisiin hivenen tämmöisellä vähennyksellä tukea.

Heinonen vahvistaa, että kokoomus halua verovähennysoikeuden tällä hallituskaudella läpi ja toteaa tietävänsä, että asia on yhtä tärkeä myös perussuomalaisille.

– Me hallituspuolueissa etsimme ratkaisua, miten se voidaan toteuttaa. Käytämme apuna tietysti VM:ää, joka tässä tarvitaan avuksi mutta myös puolustusministeriötä varmasti.

– Konsensus on sellainen, se oli jo Säätytalolla (hallitusneuvotteluissa), että me haluamme sen. Nyt on ehkä enempikin kyse siitä, että etsitään ratkaisu, miten se voidaan toteuttaa.

Onko jokin muu tapa toteuttaa sama asia kuin verovähennys?

– Ei käytännössä, Heinonen sanoo ja arvioi esimerkiksi, että suora rahallinen tuki olisi käytännössä mahdoton toteuttaa.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kommentoi lyhyesti Demokraatille, että hän kannattaa periaatetasolla reserviläisvarusteiden verovähennysoikeutta ja nyt on analysoitava VM:n asiaan liittyvä selvitys.