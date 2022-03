Käänne: Tom Brady ei päätäkään uraansa

Tänä vuonna 45 vuotta täyttävä Brady kertoi Instagram-julkaisussaan ymmärtäneensä, että hänen paikkansa onkin vielä kentällä eikä katsomossa.

– Se aika tulee vielä. Mutta se ei ole nyt, Brady kirjoitti.

- Palaan 23. kaudelleni Tampaan. Meillä on keskeneräisiä bisneksiä.

Brady on pelannut NFL:ssä vuosituhannen alusta lähtien, ensin 20 kautta New England Patriotsissa ja kaksi viimeisintä kauttaan Tampa Bay Buccaneersissa. Hän on voittanut sarjan mestaruuden seitsemän kertaa.