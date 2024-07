Käännytyslaista keskustellaan eduskunnassa – vasemmistoliiton Honkasalolta kova ryöpytys SDP:lle ja RKP:lle

Eduskunta on aloittanut puolenpäivän aikaan täysistunnon, jossa on tarkoitus äänestää kiistellystä poikkeuslaista. Kansanedustajilla on vielä mahdollisuus keskustella käännytyslaiksi kutsutusta laista ennen äänestystä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Noin parikymmentä edustajaa on halunnut käyttää vielä puheenvuoroja. Keskustelu on parhaillaan käynnissä täysistunnossa.

Poikkeuslain kiireelliseksi julistaminen vaatii eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistön. Laki tarvitsee siksi myös runsaasti tukea oppositiosta.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi puheenvuorossaan voimakkaasti SDP:tä ja RKP:tä.

- RKP:n ja SDP:n siunauksella olemme säätämässä historiallista käännytyslakia, jonka hyväksyvät tietävät sen rikkovan ihmisoikeuksia ja omaa perustuslakiamme.

Honkasalon mukaan SDP laittoi kaiken valtansa peliin, jotta ryhmän enemmistö äänestäisi ihmisoikeuksia vastaan.

- Tämä siitä huolimatta, että tämä puolue lupasi ennen eduskuntavaaleja ja uudelleen ennen eurovaaleja olevansa vahvin vastavoima äärioikeistoa vastaan. Ääni sosiaalidemokraateille piti olla ääni ihmisoikeuksien puolustamiselle. Toisin kävi.

Honkasalon mukaan ongelma lain suhteen syvenee siinä, että tilanteen vakavuutta perusteellaan “epämääräisillä heitoilla” mahdollisista tulijamääristä rajalle.

Hän myös kritisoi RKP:tä siitä, ettei se ole perustellut yhdelläkään salipuheenvuorolla, miksi ihmisoikeuksia halutaan polkea ja oikeusvaltiota murentaa.

- Jos näin historiallista lakia kannattaa, pitäisi olla rohkeutta ja selkärankaa selittää Suomen kansalle, miksi on tehnyt tällaisen valinnan.

“Lain vastustajat eivät ole maanpettureita”

KOKOOMUKSEN Ben Zyskowiczin mukaan laissa on kyse sitä, onko demokraattisella oikeusvaltiolla mahdollisuus pyrkiä torjumaan ja estämään “häikäilemättömän sotaa käyvän roistovaltio Venäjän” hybridihyökkäystä Suomea vastaan.

- Tämän lain ensisijainen tavoite on pyrkiä ennaltaehkäisemään tällaista toimintaa. Kaikki toivomme, ettei lakia koskaan jouduta soveltamaan.

Samalla hän myös sanoi, ettei lain vastustajia tule syyllistää tai leimata tavalla, jota “netin törkykirjoittelu on täynnä.”

- He eivät ole maanpettureita, he eivät ole Putinin asialla, he eivät ole epäisänmaallisia. On niin paljon hyviä perusteita lain puolesta, että asiattomia perusteita ei pidä käyttää.

Samalla hän heitti piikin vihreiden suuntaan. Zyskowicz nosti esiin vihreiden mainoksen, joka hänen mukaansa leviää verkossa. Hänen mukaansa mainoksessa sanotaan, että käännytyslaki “heittää suomalaisen oikeusvaltion ja ihmisoikeudet romukoppaan”.

Hän kysyi, oliko tämä vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Atte Harjanteen peräänkuuluttamaa asiallista keskustelua.

Harjanne nosti ennen Zyskowiczia pitämässään puheenvuorossa esille perussuomalaisten ryhmänjohtajan Jani Mäkelän kommentin. Mäkelä kirjoitti viestipalvelu X:ään aiemmin tällä viikolla, että olisi “ihme”, jos lakia vastustava Harjanne “saisi pitää sotilasarvonsa”.

Harjanne sanoi pitävänsä kommenttia törkeänä.

Harjanne vaati pääministeri Petteri Orpoa (kok.) ottamaan kantaa keskustelun tyyliin.

“Vaarallinen ennakkotapaus”

EUROPARLAMENTTIIN siirtyvä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi toivoneensa, että hänen toistaiseksi viimeinen päivänsä kansanedustajana olisi ollut vähän erilainen.

Anderssonin mukaan käännytyslaista olisi läpi mennessään tulossa vaarallinen ennakkotapaus, joka jatkossa mahdollistaisi perus- ja ihmisoikeuksien kaventamisen kansallisen turvallisuuden varjolla.

- Läpi historian perusoikeuksien ja demokratian kaventaminen on aina aloitettu marginalisoiduista ja haavoittuvassa asemassa olevista ryhmistä, joista on helppo maalata uhkakuvia. Suomen ei tule liittyä tähän joukkoon. Nyt on kyse periaatteista, jotka ovat liian tärkeitä rikottavaksi, Andersson sanoi täysistunnossa.

RKP:N entinen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson aikoo äänestää tänään niin sanotun käännytyslain puolesta. Hän kertoo tehneensä päätöksensä eilen.

Henrikssonin mukaan kyse on myös siitä, että hän haluaa tukea RKP:n uutta puoluejohtoa.

Hän kertoi ratkaisustaan äänestyksen alla toimittajille eduskunnassa.

Henriksson kuvailee päätöstä 17-vuotisen kansanedustajauransa vaikeimmaksi.

- Sekä pääministeri Petteri Orpo että presidentti Alexander Stubb tietävät, että alusta asti minulla on ollut hyvin tiukka kanta tähän lainsäädäntöön, Henriksson sanoi.

Hän sanoi pitävänsä erittäin tärkeänä, että hallitus ymmärtää vastuunsa tehdä kaikkensa sen eteen, että Suomea ei viedä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

- Siitä voisi tulla monin tavoin kallis tapaus veronmaksajille ja maamme maineelle. Tämäkin vastuu on ensisijaisesti pääministerillä ja hallituksella. Sen voi estää sillä, että lakia ei oteta käyttöön.

Henrikssonista tuli viime vuoden kesäkuussa Suomen pitkäaikaisin oikeusministeri.

Sanna Nikula, Sanna Raita-aho, Iiro-Matti Nieminen / STT