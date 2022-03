”Kaikissa keskusteluissa toistui yhteinen sanomamme” – eurooppalaisilta puhemiehiltä vahva tuki Ukrainalle

Eurooppalaiset kansanedustuslaitokset ovat reagoineet voimakkaasti Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Parlamenttien puhemiehiä oli perjantaina koolla kahdessa eri kokoonpanossa Ukrainan sodan takia.

Aamupäivällä kokoontuivat etäyhteyksin Pohjoismaiden ja Baltian maiden puhemiehet, ja heti sen jälkeen EU-maiden kansanedustuslaitosten, Euroopan parlamentin ja Ukrainan parlamentin puhemiehet.

– Kaikissa keskusteluissa toistui yhteinen sanomamme, eli tukemme Ukrainan itsenäisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, molempiin kokouksiin osallistunut eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) tiivistää tiedotteessa.

Puhemiehien mukaan Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys kohdistuu myös koko eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria vastaan.

Vanhanen tapasi Ukrainan puhemiehen Ruslan Stefantšukin jo toisen kerran reilun vuorokauden sisään, sillä he keskustelivat videoyhteyden välityksellä myös torstaiaamuna.

Vanhanen pitää puhemiestapaamisia tärkeinä.

– Meillä puhemiehillä on hyvä tuntuma siihen poliittiseen keskusteluun, jota eri maissa käydään. Tämän päivän kummastakin tapaamisesta lähti selkeä ja yhtenäinen viesti solidaarisuudesta Ukrainalle. Myös talouspakotteisiin Venäjää vastaan on lähdetty yhteisessä rintamassa. Tämän yhtenäisyyden säilyttäminen on tärkeää.